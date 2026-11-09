FVF firma alianza con el Johan Cruyff Institute para profesionalizar el fútbol en Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) formalizó este lunes un acuerdo estratégico con el Johan Cruyff Institute con el objetivo de impulsar la formación académica y elevar los estándares directivos en el fútbol venezolano.

La alianza busca dotar a ejecutivos, clubes, asociaciones y academias de herramientas de vanguardia en áreas clave como administración, finanzas, comercialización, derecho deportivo, tecnología y gestión corporativa.

“Esta alianza con el Johan Cruyff Institute busca acercar a nuestros profesionales a conocimientos, experiencias y herramientas que les permitan asumir nuevas responsabilidades y aportar su talento a las organizaciones de nuestro país”, afirmó el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

Por su parte, Román Pascual, gerente de Admisiones y Alianzas del instituto, destacó el potencial del mercado venezolano para la expansión de estos programas internacionales, los cuales contarán con una modalidad de cursado híbrida (presencial en la sede de la FVF en Caracas y virtual a distancia).

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