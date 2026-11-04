Colombiano David Ospina se retira del fútbol profesional a los 38 años

El portero colombiano David Ospina hizo oficial este miércoles su retirada definitiva de los terrenos de juego a los 38 años de edad, poniendo punto final a una prolífica carrera deportiva que tuvo su último capítulo defendiendo el arco de la Selección Colombia en la Copa Mundial de 2026 y luciendo los colores del Atlético Nacional, club del que es hincha y en el que debutó como profesional.

“Al fútbol le digo gracias… En mi pecho se quedan los escudos de mis batallas, doy gracias a cada equipo que creyó en mi talento y mi disciplina”, expresó el guardameta en su mensaje de despedida. Ospina cierra un recorrido brillante que comenzó en 2005 en Atlético Nacional y que dio el salto a Europa con el Niza francés (2008-2014), el Arsenal inglés (2014-2018, donde conquistó dos FA Cup y tres Community Shield) y el Napoli italiano (2018-2022, logrando una Coppa Italia). Tras un paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita (2022-2024), regresó a Medellín para cerrar el círculo en el club ‘Verdolaga’, donde cosechó dos Ligas, dos Supercopas y una Superliga.

Con la camiseta de la selección absoluta de Colombia, Ospina se consolidó como uno de los máximos referentes históricos de la ‘Tricolor’, participando en tres ediciones de la Copa del Mundo (2014, 2018 y 2026) y en seis ediciones de la Copa América. Su adiós provocó una ola de reacciones entre los líderes de la generación dorada del balompié cafetero: James Rodríguez lo calificó como un “hermano y número 1”, mientras que Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado destacaron el honor de haber compartido batallas y el liderazgo que ejerció en el vestuario.

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