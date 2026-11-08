Líder demócrata del Congreso respalda juicio político contra Pete Hegseth por guerra en Irán y alza de precios en EE.UU.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, manifestó este domingo su respaldo a un juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, una iniciativa que su partido podría impulsar cuando asuma el control del Congreso.

En una entrevista con ABC News, el representante por Nueva York apoyó la resolución que el congresista republicano Thomas Massie tiene previsto presentar esta semana para someter a Hegseth a un proceso de destitución por su gestión de la ofensiva militar estadounidense contra Irán.

“El supuesto secretario de Defensa ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y orquestado esta imprudente y costosa guerra elegida en Irán, lo que ha disparado los precios para el pueblo estadounidense y ha hecho al país menos seguro. Pete Hegseth se tiene que ir”, afirmó Jeffries en el programa This Week.

El dirigente demócrata anticipó que la propuesta contará con un amplio respaldo dentro de su partido. También adelantó que los legisladores abordarán el asunto el martes, cuando se reúnan en Washington por primera vez desde las elecciones de medio mandato del pasado martes, en las que los demócratas recuperaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El respaldo de Jeffries se suma a los llamados de legisladores demócratas para investigar a funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, después de los avances electorales de su partido. Entre las preocupaciones expresadas durante la campaña estuvieron la corrupción y la guerra contra Irán, de acuerdo con las encuestas citadas en los reportes sobre los comicios.

Aunque los demócratas no han anunciado su intención de promover un nuevo juicio político contra Trump, como ocurrió durante su primer mandato, sí han planteado investigar a integrantes de su gabinete. Hegseth figura entre los funcionarios señalados por el partido, que lo responsabiliza por las consecuencias económicas y de seguridad de la guerra iniciada en febrero.

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