Senadores demócratas piden priorizar el costo de vida y evitar que las investigaciones contra Trump dominen el Congreso

La reducción del costo de vida, la protección de los programas sociales y el fin de la guerra en Irán figuran entre las prioridades que algunos dirigentes demócratas esperan impulsar cuando su partido asuma el control del Congreso de Estados Unidos en enero. Aunque también respaldan investigar posibles actos de corrupción de la administración de Donald Trump, consideran que esa tarea no debe desplazar la agenda económica.

El senador electo Adam Hamilton, quien consiguió que Kansas, un estado tradicionalmente republicano, votara por los demócratas, afirmó que su principal objetivo será atender las dificultades económicas de los estadounidenses, especialmente de quienes viven al día.

“La mayor prioridad para mí, y creo que para la mayoría de la gente en Estados Unidos, especialmente para quienes viven al día, es: por favor, ayúdennos con el costo de vida”, dijo en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News, transmitida este domingo.

Hamilton señaló que el nuevo Congreso debería trabajar para poner fin a la guerra en Irán y revertir las políticas arancelarias de Trump. También manifestó su rechazo a dedicar los próximos dos años a investigar a integrantes de la administración republicana.

“Si dedicara los próximos dos años —mis dos primeros años en el Senado— a investigaciones, me sentiría profundamente decepcionado. Quiero ponerme a trabajar para ayudar a la gente de mi estado y a la gente de todo el país”, expresó.

Su postura coincide con la del senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, quien también participó en el programa y respaldó que los demócratas concentren sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la población.

“Creo que el senador electo Hamilton tiene razón. No podemos dedicar todo nuestro tiempo a investigar a Trump. Tenemos que defender a las familias trabajadoras y marcar una verdadera diferencia en sus vidas”, afirmó Sanders.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también pidió que la nueva mayoría legislativa dé prioridad a los asuntos económicos, aunque defendió que las investigaciones contra la administración Trump avancen en paralelo.

En otra entrevista con Meet the Press, Shapiro instó a los legisladores a frenar los recortes a Medicaid, el programa público de cobertura médica para personas de bajos ingresos, y al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, destinado a ayudar a las familias a comprar alimentos. También pidió revertir los recortes relacionados con la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El gobernador aseguró que, solo en Pensilvania, 510,000 personas están perdiendo cobertura médica y otras 143,000 están perdiendo la asistencia alimentaria como consecuencia de los recortes aprobados durante el segundo mandato de Trump.

“Los demócratas necesitan una agenda ambiciosa que reduzca los costos, ponga fin a la guerra y llegue al escritorio del presidente”, manifestó.

Sin embargo, Shapiro advirtió que atender las necesidades económicas de los estadounidenses no significa renunciar a exigir responsabilidades a la administración republicana. Consideró que el Congreso debe avanzar simultáneamente en la aprobación de leyes y en las investigaciones sobre posibles actos de corrupción en Washington.

“No puede ser una cosa o la otra. Tienen que ser ambas”, afirmó.

El gobernador también señaló que el futuro presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha dejado claro que tanto la agenda legislativa como la supervisión de la administración Trump estarán entre las prioridades de los primeros 100 días del nuevo Congreso.

Hamilton también manifestó que no tiene previsto respaldar a Chuck Schumer para liderar la mayoría demócrata en el Senado. Aunque dijo no tener nada en contra del legislador por Nueva York, argumentó que no lo considera la persona adecuada para ocupar ese puesto y cuestionó la percepción de que representa una posición demasiado inclinada hacia la izquierda.

El senador electo evitó mencionar a quién apoyaría en su lugar y señaló que todavía no conoce lo suficiente a sus colegas para tomar esa decisión.

Hamilton advirtió que, si los demócratas no consiguen mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses, la victoria electoral podría convertirse en un avance pasajero para el partido.

“Si no lo resolvemos y nos ponemos a trabajar para ayudar a la gente, esto va a ser algo pasajero, una especie de ola azul”, dijo.

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