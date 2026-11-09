Mamdani evalúa acciones legales tras orden judicial que obliga a entregar datos de migrantes a ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó este lunes que su administración analiza las opciones legales para responder a una orden judicial que la obliga a entregar al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos información sobre los residentes de un albergue para migrantes ubicado en el Bronx.

“Estamos revisando esa decisión y evaluando todas las opciones legales”, declaró el alcalde demócrata socialista durante una rueda de prensa, al referirse al fallo emitido el viernes por el juez federal Lewis Kaplan, quien se pronunció a favor del gobierno del presidente Donald Trump en una disputa sobre el acceso de las autoridades migratorias a esos registros.

Kaplan consideró que la administración municipal no había demostrado que cumplir con la solicitud de información representara una tarea “excesivamente ardua”, según reportes de medios locales.

La decisión judicial obliga a la Alcaldía a entregar una lista de los hombres alojados en el último albergue de emergencia para migrantes de Nueva York, situado en el bulevar Bruckner, al sur del Bronx. El recinto tiene capacidad para aproximadamente 2,000 personas y su cierre está previsto para finales de este año.

ICE comenzó a solicitar en agosto de 2025 información sobre los residentes de varios refugios de la ciudad, que mantiene políticas santuario destinadas a proteger a los inmigrantes indocumentados y restringir la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración.

El fallo representa un nuevo punto de fricción entre la administración de Mamdani y el gobierno de Trump, en medio de los cuestionamientos del alcalde a los operativos migratorios federales en espacios públicos de la ciudad.

La semana pasada, Mamdani advirtió que emprendería acciones legales contra Washington si ICE continúa utilizando estacionamientos públicos de Nueva York como bases para organizar redadas migratorias.

El alcalde sostuvo que esa práctica “es ilegal, pone en peligro a los residentes y siembra el miedo”.

Las tensiones también aumentaron tras un operativo realizado en octubre en el Bronx, durante el cual un agente federal disparó e hirió a un hombre dominicano antes de detenerlo. El hombre viajaba en su vehículo junto a su hijo de cinco años cuando ocurrió el incidente.

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