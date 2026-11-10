Entre cortes y peinados, salones del sur de El Bronx conectan a vecinos con servicios comunitarios

En el salón de belleza de Alcania Trinidad, en el sur de El Bronx, las conversaciones con los clientes también abren paso a preguntas sobre dónde buscar empleo, encontrar orientación migratoria y cómo participar en las elecciones. Entre cortes, peinados y tintes, el negocio se ha convertido en un punto para compartir información que puede ayudar a los vecinos a enfrentar algunas de sus necesidades más urgentes.

Y es que precisamente Alcania’s Glamour, ubicado en el 1276 de la Avenida Gerard del condado de la salsa, es uno de los siete establecimientos que participan en Civic Salons, una iniciativa de la organización sin fines de lucro Women’s Housing and Economic Development Corporation (WHEDco) que lleva información sobre programas y recursos comunitarios a salones de belleza y barberías.

“Acepté con mucho gusto desde que la organización se nos acercó para que fuésemos parte del programa. Me parece algo muy útil”, comentó Trinidad

La propietaria observa que dos asuntos despiertan especial interés entre sus clientes: las asesorías de inmigración y las oportunidades de empleo.

“Ciertamente se trata de un espacio en donde la gente, además de recibir nuestros servicios, también puede tener información valiosa para varios aspectos de su vida. Más en estos tiempos tan difíciles”, expresó.

Para esta pequeña empresaria, una mesa provista con varias hojas informativas, muy cerca de las sillas del centro de belleza, permite sumar una función comunitaria a la atención cotidiana de su establecimiento: que una visita al salón también sea una oportunidad para enterarse de dónde buscar ayuda.

Su experiencia refleja la idea que impulsa el programa: aprovechar la confianza que emprendedores comerciales como peluqueros han construido con sus clientes para acercarles recursos que, en ocasiones, están disponibles en el mismo vecindario, pero que muchos residentes desconocen.

De cara a las elecciones de noviembre, Civic Salons también comparte educación electoral no partidista e información para prepararse para votar. Sin embargo, su alcance va más allá de las urnas: busca que los residentes conozcan a sus representantes, se acerquen a organizaciones locales y encuentren maneras de participar en las decisiones de sus comunidades.

En este sentido, Kerry A. McLean, vicepresidenta de Desarrollo Comunitario de WHEDco, explicó que la organización quiere que más residentes cuenten con información y recursos para hacer escuchar su voz, tanto al votar como al asistir a una junta comunitaria o comprar en los negocios del barrio.

La iniciativa recibe financiamiento de la New York Women’s Foundation y se apoya en el trabajo que WHEDco ha desarrollado durante años con aproximadamente cien salones, barberías y otros negocios de cuidado personal en estas comunidades. Ese acompañamiento incluye asesoría empresarial, intercambio de recursos y encuentros entre comerciantes.

Información que circula en el barrio

Lanzada en marzo de este año, la iniciativa funciona en tres áreas del sur de El Bronx: Highbridge – Concourse, Crotona East/Morrisania y Melrose, cerca de los complejos de vivienda asequible Urban Horizons, Intervale Green y Bronx Commons, desarrollados por WHEDco.

La organización orienta y capacita a los propietarios sobre programas gratuitos, recursos comunitarios y oportunidades para pequeños negocios. Así, los dueños y empleados pueden compartir información con sus clientes y dirigirlos hacia las entidades que ofrecen los servicios.

Los temas incluyen oportunidades de empleo y capacitación, educación financiera, cuidado infantil, vivienda asequible, apoyo para emprender y participación comunitaria.

Cada mes, el personal de WHEDco visita los establecimientos para presentar nuevos recursos y reponer los materiales informativos. Según la organización, en algunos negocios los folletos se agotan antes de la siguiente visita y los propietarios solicitan más ejemplares para distribuir.

Entre julio y septiembre de 2026, los dueños y empleados participantes repartieron más de 1,400 ejemplares de materiales informativos sobre alrededor de diez servicios, recursos, talleres y eventos, de acuerdo con el balance de WHEDco. Esta cifra corresponde a materiales distribuidos, sin que el boletín precise cuántas personas accedieron posteriormente a los programas.

Según la organización WHEDco, en algunos negocios los folletos se agotan antes de la siguiente visita y los propietarios solicitan más ejemplares para distribuir. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Un espacio de confianza con antecedentes

No es la primera vez que Nueva York aprovecha la cercanía de peluqueros, barberos y cosmetólogos con sus clientes para acercar información y recursos comunitarios. En junio de 2019, El Diario reportó una iniciativa del Departamento de Salud e Higiene Mental municipal y la Escuela de Belleza Parisien, en Queens, que capacitaba a futuros profesionales de la belleza en primeros auxilios de salud mental.

El propósito era enseñarles a reconocer señales de problemas emocionales y orientar a las personas hacia ayuda profesional. La capacitación no los habilitaba para diagnosticar ni ofrecer tratamiento: aprovechaba la confianza y las conversaciones que surgen en estos espacios para facilitar la búsqueda de atención.

Aunque con objetivos distintos, aquel esfuerzo y el actual programa Civic Salons comparten una premisa: los negocios de cuidado personal también pueden servir como puentes entre los vecinos y los recursos disponibles en sus comunidades.

Dónde encontrar información

Los siguientes establecimientos participan en Civic Salons:

Highbridge/Concourse

Alcania’s Glamour: 1276 Gerard Avenue.

1276 Gerard Avenue. D’Antonia Beauty Salon: 1195 Walton Avenue.

1195 Walton Avenue. Estrella’s Hair Salon: 16 East 169th Street.

Crotona East/Morrisania

Tania’s Beauty Place: 1357 Southern Boulevard.

1357 Southern Boulevard. Angel’s Barber Shop: 1500 Boston Road.

Melrose

Friendly’s Barber and Spa: 3250 Third Avenue.

3250 Third Avenue. Dominican de Estilo Nuevo: 3215 Third Avenue.

Los negocios funcionan como puntos de información y conexión con recursos. La disponibilidad, los requisitos y las citas para recibir cada servicio deben confirmarse con la organización que lo ofrece.

Más información sobre WHEDco y sus programas en whedco.org.