El Bronx concentra 7 de los 16 arrestos por fraude de seguros en NY

Nueva York intensificó su ofensiva contra el fraude de seguros de automóviles con el arresto de 16 personas señaladas en investigaciones que identificaron casi $500,000 dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas.

Los casos abarcan varios condados del estado, incluidos distritos de la ciudad de Nueva York, y forman parte de una estrategia estatal para combatir los accidentes simulados y las reclamaciones falsas que elevan las primas de los conductores.

La gobernadora Kathy Hochul anunció los arrestos tras una investigación conjunta de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) y el Departamento de Servicios Financieros del estado (DFS). Las autoridades presentaron un total de 31 cargos: 29 delitos graves y 2 faltas menores.

La operación se produce después de que el gobierno estatal impulsara nuevas reformas para perseguir a quienes organizan accidentes intencionales, manipulan pruebas o utilizan supuestos percances viales para obtener pagos indebidos de las aseguradoras.

El Bronx concentra la mayoría de los arrestos

De las 16 personas detenidas, 7 fueron arrestadas en El Bronx, el mayor número registrado en un solo condado o distrito. Brooklyn reportó 2 arrestos, al igual que Suffolk, en Long Island. También se registró una detención en cada uno de los siguientes lugares: Erie, Monroe, Queens, Onondaga y Richmond, este último correspondiente a Staten Island.

Los expedientes incluyen presuntos esquemas en los que los involucrados habrían provocado colisiones, atribuido falsamente la responsabilidad a otros conductores o presentado reclamaciones médicas por lesiones supuestamente sufridas durante accidentes preparados.

Uno de los casos investigados ocurrió en Brooklyn el 2 de diciembre de 2025. Según las autoridades, un conductor habría provocado una colisión al cruzarse deliberadamente frente a otro vehículo en una intersección. Después, presuntamente acusó al otro automovilista de no respetar una señal de alto y obtuvo más de $16,000 mediante reclamaciones de seguro médico.

Los investigadores señalaron que un video muestra cómo el vehículo del sospechoso gira hacia el otro automóvil. El detenido enfrenta cargos por fraude de seguros en tercer grado, falsificación de registros comerciales, simulación de un accidente automovilístico y daños criminales a la propiedad. La investigación continúa.

Otro expediente corresponde a un supuesto accidente organizado en El Bronx el 18 de marzo de 2026. Las autoridades sostienen que varias personas participaron en la colisión simulada y posteriormente recibieron atención médica por lesiones que afirmaron haber sufrido en el incidente.

El caso habría generado más de $70,000 en gastos médicos fraudulentos. 2 sospechosos fueron arrestados y acusados de fraude de seguros en segundo grado, intento de hurto mayor en segundo grado y falsificación de registros comerciales en primer grado.

Los cargos descritos en estos expedientes son acusaciones, no una determinación judicial de culpabilidad. Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen abiertas y que podrían producirse nuevas actuaciones.

El fraude aumenta y presiona las primas de los conductores

La ofensiva responde a un problema que las autoridades consideran una de las causas del encarecimiento de los seguros de automóviles en Nueva York. Durante 2025, las compañías aseguradoras reportaron al DFS 43,811 incidentes de presunto fraude relacionados con vehículos. La cifra representa un aumento del 80% en 5 años.

La mayoría de los reportes estuvo relacionada con posibles irregularidades en el sistema no-fault, que permite cubrir determinados gastos médicos derivados de accidentes de tránsito sin que sea necesario establecer primero quién tuvo la culpa.

Este mecanismo puede convertirse en un objetivo para quienes intentan obtener compensaciones mediante lesiones inventadas, tratamientos injustificados o accidentes preparados. El costo de las reclamaciones fraudulentas puede trasladarse al conjunto de los asegurados, aunque el impacto concreto sobre cada póliza depende de diversos factores.

Hochul afirmó que estas prácticas perjudican a los conductores que cumplen las reglas y contribuyen al aumento de los costos familiares. La gobernadora ha colocado la reducción de las primas entre las prioridades de su agenda de asequibilidad.

Para reforzar la respuesta, ordenó que la Policía Estatal, el DFS, el Departamento de Vehículos Motorizados y la División de Servicios de Justicia Penal coordinen sus esfuerzos. El grupo de trabajo combina investigadores policiales con especialistas de la Oficina de Fraudes de Seguros del DFS para identificar patrones sospechosos, reunir pruebas y preparar casos para su procesamiento.

¿Qué cambian las nuevas reformas en Nueva York?

El presupuesto estatal aprobado para el año fiscal 2027 incluyó medidas destinadas a combatir el fraude y contener los costos de los seguros. Entre ellas figura la posibilidad de que los fiscales soliciten sanciones penales contra quienes organizan accidentes simulados, incluso cuando no son las personas que conducen los vehículos involucrados.

La reforma busca alcanzar a los responsables de planificar esquemas complejos y no únicamente a quienes ejecutan las maniobras al volante. También contempla cambios relacionados con las indemnizaciones disponibles para personas que participen en conductas ilegales al momento de un accidente, los criterios aplicables a reclamaciones por lesiones graves y la responsabilidad principal en la provocación de una colisión.

Además, las disposiciones refuerzan la supervisión estatal de las tarifas de seguros y de las ganancias extraordinarias de las aseguradoras.

Las autoridades consideran que la aplicación de estas medidas, junto con las investigaciones criminales, puede contribuir a reducir los abusos. Sin embargo, los arrestos por sí solos no garantizan una disminución inmediata de las primas: el efecto dependerá de la evolución de las reclamaciones, los costos médicos, las tarifas y la aplicación de las nuevas reglas.

Cómo denunciar un posible fraude de seguros

Los residentes de Nueva York que sospechen haber sido víctimas de fraude relacionado con un accidente o una reclamación pueden comunicarse con la línea de atención del Departamento de Servicios Financieros.

Datos para presentar una denuncia:

Teléfono: 888-372-8369

En línea: dfs.ny.gov/consumers

Organismo: Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York

La recomendación es conservar, cuando sea posible, fotografías, videos, datos de los vehículos, comunicaciones y documentos relacionados con el incidente. Esa información puede ayudar a las autoridades a evaluar el caso.

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