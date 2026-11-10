Jensen Huang pierde cerca de $6,800 millones y Nvidia $192,000 millones tras escándalo personal

Jensen Huang perdió cerca de $6,800 millones de dólares de su fortuna este lunes 9 de noviembre de 2026, después de que las acciones de Nvidia cayeran 4.27% y borraran $192,000 millones de su valor de mercado en una sola sesión. Las acciones de Nvidia cayeron 4.27% al cierre del lunes, de $186.64 a $178.67 por acción. Durante la sesión, llegaron a bajar más de 8%, antes de recuperar parte del terreno.

El desplome se produjo como efecto de la controversia por la relación extramarital del CEO del gigante tecnológico con una empresaria señalada por tener presuntos vínculos con la inteligencia china, un caso que llevó a la junta directiva de Nvidia a abrir una investigación independiente y un escándalo mediático.

Para los inversionistas, el episodio representa un nuevo riesgo para una compañía cuyo crecimiento y estrategia están estrechamente ligados a su fundador. La caída también afectó a quienes tienen acciones de Nvidia en cuentas de inversión, fondos indexados o planes de retiro.

Lo que cambió para Nvidia en una sesión

La junta directiva de Nvidia anunció el domingo 8 de noviembre de 2026 que iniciaría una investigación independiente tras los primeros reportes de que Huang habría caído en una estratagema de inteligencia extranjera para extraerle información confidencial sobre Nvidia. El comité estará integrado por directores independientes y contará con asesoría legal externa.

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Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

La compañía aclaró que no tiene razones para creer que la seguridad nacional o secretos corporativos hayan sido comprometidos. Aun así, dijo que revisará toda la información disponible.

“La junta prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, que es primordial para los intereses de Nvidia y sus accionistas”, afirmó la junta directiva en su comunicado.

La caída ocurrió en un día en que el Nasdaq avanzó casi 3%. El mercado no reaccionó solo al escándalo personal, sino al riesgo de que una investigación sobre el CEO afecte la confianza en una empresa central para la inteligencia artificial en el bloque capitalista.

¿Qué admitió Jensen Huang?

En una carta dirigida a los empleados internos, el 8 de noviembre, Huang reconoció que fue infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y al personal de la compañía: “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa por lo que hice. Lo siento profundamente”, escribió.

Y agregó: “Apoyo la investigación y cooperaré plenamente”.

Nvidia expresó confianza en su liderazgo y confirmó que continuará como director ejecutivo sin interrupciones.

¿Por qué la investigación preocupa en los mercados?

El caso involucra a Alice Huang, una exdirectiva de Megaspeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur, que no tiene parentesco con Jensen Huang. Medios como The New York Times y Financial Times reportaron que autoridades estadounidenses la identificaron como una presunta integrante de la inteligencia china.

Esas afirmaciones no han sido confirmadas públicamente por resultados de la investigación de Nvidia ni por procedimientos legales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas.

De cualquier forma, la preocupación es mayor porque Nvidia fabrica algunos de los chips más avanzados para inteligencia artificial, utilizados en centros de datos y sistemas de IA. Estados Unidos ha restringido la venta de ciertos chips a China por temor a que puedan fortalecer capacidades militares o tecnológicas del país asiático.

El impacto del escándalo de Nvidia en tu inversión

Si tienes Nvidia a través de un fondo indexado como el S&P 500, una cuenta de retiro o un portafolio diversificado, la caída puede afectar el valor total de tus inversiones, aunque no dramáticamente. Si posees acciones individuales, el riesgo es mayor porque una sola empresa concentra una parte importante de tu dinero.

Antes de mover dinero, revisa qué porcentaje de tu portafolio representa Nvidia y evita tomar decisiones basadas en una noticia de un solo día.

La caída de $192,000 millones equivale a una pérdida de valor de mercado, no a dinero que Nvidia haya pagado o perdido en efectivo. Para un accionista, sin embargo, sí puede traducirse en una reducción del valor de sus participaciones si vende en ese momento.

La fortuna de Huang sigue en riesgo

La fortuna de Huang ya había caído $15,100 millones el 5 de noviembre, hasta $150,900 millones, cuando las acciones de Nvidia cayeron más de 9% por preocupaciones más amplias sobre el gasto en inteligencia artificial. Esa caída ocurrió antes de que él reconociera públicamente la infidelidad.

La pérdida adicional de $6,800 millones de este lunes eleva la presión sobre su patrimonio. Forbes estimó que Huang perdió $7,400 millones durante la primera media hora de negociación de esa jornada.

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Pero si Huang y su esposa, Lori, se divorciaran, podría haber más dinero en juego. California suele considerar como propiedad comunitaria los bienes adquiridos durante el matrimonio, aunque el resultado dependería de los fideicomisos, la titularidad de los activos y eventuales acuerdos matrimoniales.

Por ahora, no hay indicios públicos de que la pareja planee divorciarse. Además, California es un estado de divorcio sin culpa, por lo que una infidelidad, por sí sola, generalmente no daría a Lori un porcentaje mayor de la fortuna.

¿Por qué la crisis de Nvidia importa ahora?

Nvidia es una de las compañías más influyentes de la economía de inteligencia artificial, con un valor de mercado superior a $4 billones antes de la caída. Su desempeño afecta a fondos de inversión, planes de jubilación y empresas que dependen de sus chips para desarrollar sistemas de IA.

La investigación podría determinar si hubo algún riesgo para la seguridad nacional o los secretos corporativos. Hasta ahora, la junta no ha encontrado razones para creer que eso ocurrió, pero el mercado sigue atento.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la crisis de Jensen Huang y Nvidia

¿Cuánto perdió Jensen Huang?

Yahoo Finance estimó que perdió $6,800 millones el lunes 9 de noviembre de 2026. Forbes calculó $7,400 millones en la primera media hora de negociación.

¿Cuánto perdió Nvidia?

La compañía perdió $192,000 millones de valor de mercado en una sola sesión, luego de que sus acciones cayeran 4.27% al cierre.

¿Por qué investiga Nvidia a su CEO?

La junta investiga reportes de que Jensen Huang fue objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera. Huang reconoció una infidelidad y prometió cooperar con la revisión.

¿Se confirmó que hubo espionaje?

No. Las acusaciones sobre Alice Huang y una operación de inteligencia china no han sido confirmadas públicamente por la investigación de Nvidia ni por procedimientos legales.

¿Jensen Huang seguirá como CEO?

Sí. Nvidia dijo que Huang continuará liderando la compañía sin interrupción mientras avanza la investigación independiente.

¿Qué significa la pérdida de $192,000 millones?

Significa que el valor de mercado de Nvidia disminuyó en esa cantidad durante la sesión. No equivale necesariamente a una pérdida de efectivo por parte de la empresa.

Conclusión

El escándalo de Jensen Huang muestra cómo una crisis personal puede convertirse en un riesgo financiero cuando involucra al líder de una empresa estratégica para la inteligencia artificial. La investigación de Nvidia aún no ha determinado si hubo una afectación real a la seguridad nacional o a secretos corporativos, pero el mercado ya reaccionó con fuerza.

Para quienes invierten en Nvidia, la lección está en revisar la concentración de sus inversiones y no depender de una sola acción. Para la economía en general, el episodio podría convertirse en una prueba de hasta qué punto la confianza en los líderes tecnológicos influye en el valor de empresas que impulsan la carrera global por la IA.

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