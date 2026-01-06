Nvidia y su inestable futuro comercial: Análisis de riesgos y oportunidades

Nvidia, la principal desarrolladora de chips en el mundo, con una valoración de mercado de $4 billones de dólares, enfrenta una sorprendente caída del 8% en sus acciones luego que apenas el 29 de octubre alcanzó un valor récord, en medio de una preocupación creciente por la competencia en la industria de la inteligencia artificial y la sostenibilidad de su dominio en el mercado.

Actualmente, su rendimiento ha ido francamente a la baja en el índice S&P 500, aumentando la preocupación entre sus inversionistas porque puedan conservar el control sobre el mercado de los chips en el mundo.

Pero además preocupa su desempeño volátil en la bolsa: el día que la acción cerró en su máximo histórico, había subido más del 1300% respecto a finales de 2022, llevando su capitalización bursátil por encima de los $5 billones de dólares, cuando tres años antes su valor de mercado rondaba los $400,000 millones.

En este nuevo movimiento en bolsa, sus acciones han perdido $460,000 millones de dólares de valor de mercado en cuestión de meses, aunque sus ganancias en tres años se han elevado a casi 1200%.

Mientras que este martes sus acciones se han elevado 1%.

La competencia crece pero Nvidia mantiene su prestigio

Además, la industria de los chips de inteligencia artificial tiene una mayor competencia por parte de rivales como Advanced Micro Devices Inc., así como de sus mayores clientes: Alphabet Inc. y Amazon.com Inc.

“Los riesgos han aumentado claramente”, dijo JoAnne Feeney, socia de Advisors Capital Management a Bloomberg. La caída en la bolsa ha provocado a la mayoría de los inversionistas de renta variable. Desde que comenzó el boom de Nvidia en 2022, la acción representa aproximadamente el 16% del volumen de S&P 500, más del doble de lo que representa el siguiente mayor contribuyente, Apple Inc., con alrededor del 7%.

En este panorama, la demanda de acciones de Nvidia se mantiene fuerte, ya que el valor de sus acciones es inferior al de muchas de sus competidoras tecnológicas, incluso ante las elevadas expectativas de ganancias que genera. Se proyecta que la compañía con sede en Santa Clara, California, genere un crecimiento de ganancias del 57%, así como un incremento del 53% en las ventas de su próximo año fiscal, que finaliza en enero de 2027. En el caso de Apple, se espera que registre ganancias cercanas al 10% en ambas mediciones.

En Wall Street, 76 de los 82 analistas que cubren la compañía recomiendan la compra de acciones, y solo uno recomienda vender. El precio objetivo promedio en este mercado accionario se estima una ganancia del 37% en los próximos 12 meses, lo que elevaría su valor de mercado a más de $6 billones de dólares.

“Es probable que Nvidia se mantenga como una de las empresas de más rápido crecimiento en los mercados públicos”, dijo Feeney. “¿Quieres ser dueño de eso? Sí”.

Para los próximos meses, los chips de próxima generación de Nvidia, denominados Rubin, se están cada vez más cerca de su lanzamiento, indicó el director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang. “La demanda de GPUs Nvidia se está disparando. Se está disparando porque los modelos se multiplican por diez, un orden de magnitud cada año”, agregó.

Los problemas que podrían afectar a Nvidia en el futuro inmediato

Nvidia es el principal productor de aceleradores de IA, con presencia en más del 90% del mercado. Sin embargo, empresas competidoras como Advanced Micro Devices Inc. ha conseguido grandes pedidos de centros de datos de OpenAI y Oracle Corp., y se proyecta que sus ingresos por centros de datos aumenten hasta 60%, hasta alcanzar casi los $26,000 millones de dólares en 2026, de acuerdo con Bloomberg.

Mientras tanto, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp. están fabricando sus propios chips para dejar de comprar a Nvidia, cuyos chips alcanzan un precio de más de $30,000 dólares por unidad. Actualmente estas empresas en conjunto apenas representan más del 40% de los ingresos de Nvidia.

“La gente usará chips más económicos si puede. Cada vez es más evidente que mantener el 90% de la cuota de mercado será un reto”, afirmó Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de Jonestrading.

Google comenzó a trabajar en su primera unidad de procesamiento tensorial hace más de una década. Desde entonces la ha entrenado para entrenar y ejecutar consultas para sus modelos de IA. La última versión del chatbot de IA Gemini de Google recibió excelentes críticas y actualmente está optimizada para ejecutarse en estos chips.

En octubre, Alphabet anunció un acuerdo de chips con Anthropic por miles de millones de dólares. Por su parte, Meta está en conversaciones para alquilar chips de Google Cloud en 2026 y utilizarlos en centros de datos en 2027.

La demanda de estos chips personalizados también ha generado grandes ganancias para Broadcom Inc., fabricante de semiconductores para los gigantes de la IA. Esta empresa, encargada de crear circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), se ha catapultado a una de las empresas más valiosas del mundo. Con un valor de $1.6 billones de dólares, superior al valor de Tesla Inc.

