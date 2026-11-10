Trump defiende al director de Nvidia tras polémica por infidelidad y pérdidas multimillonarias

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este lunes al director ejecutivo de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Huang luego de que el ejecutivo admitiera un vínculo personal con una mujer identificada por inteligencia estadounidense como presunta agente del gobierno chino.

Desde la Casa Blanca, Trump confirmó que sostuvo una conversación directa con Huang tras conocerse la controversia. Durante el diálogo, el empresario aseguró que no conocía la verdadera ocupación de la ejecutiva.

“Lo examinaremos. Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien parado”, declaró Trump desde la Casa Blanca cuando fue consultado por la polémica después de contar que había hablado con Huang, quien le aseguró que desconocía que la mujer era espía.

TRUMP: "I believe he's suffering greatly."



President Trump expresses concern for NVIDIA CEO Jensen Huang following reports alleging the tech executive had an affair with a Chinese spy.



Trump calls Huang an "amazing guy" and says he hopes there's no problem, while suggesting the? pic.twitter.com/xo9ZC9tqsp — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

“Hoy hablé con él, simplemente para ver si se encuentra bien”, agregó el mandatario. “En primer lugar, me sorprendí, porque lo considero una persona de gran calidad”.

Asimismo, el republicano señaló que leyó el comunicado de Huang, y consideró que actualmente está “sufriendo mucho, sobre todo por su familia”.

Origen del caso y acciones de Nvidia

La controversia surgió tras la revelación del vínculo afectivo entre Jensen Huang y Alice Huang, directiva de la firma Megaspeed. Documentos del Departamento de Comercio y de inteligencia señalan a Megaspeed por facilitar el acceso de tecnología de microchips avanzados a Pekín, informó EFE.

Ante estos reportes, la empresa fabricante de procesadores anunció la apertura de un proceso de verificación interna. La junta directiva de Nvidia indicó que “está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican” que Huang “ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”.

Por su parte, el directivo envió un comunicado interno a los empleados de la compañía para abordar el tema personal: “Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, indicó, según Axios.

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