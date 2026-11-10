Michael Bloomberg se casa con Diana Taylor tras 26 años de relación

Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, empresario multimillonario y filántropo, contrajo matrimonio con Diana Taylor después de más de 25 años de relación. La pareja eligió una celebración privada, lejos de los grandes reflectores: una ceremonia en su residencia del Upper East Side de Manhattan, un lunes y con apenas 15 invitados.

Bloomberg, de 84 años, y Taylor, de 71, intercambiaron sus votos en su hogar, acompañados por familiares y personas cercanas. Entre los asistentes estuvieron Emma y Georgina, las 2 hijas del empresario, quienes han mantenido una relación cercana con Taylor durante las últimas décadas.

La noticia fue confirmada por un portavoz de la pareja mediante un breve comunicado publicado en la red social X. “26 años después de que el azar los sentara juntos, Mike Bloomberg y Diana Taylor se han casado”, señaló el representante, quien describió el enlace como una pequeña ceremonia privada.

“Twenty-six years after a chance seating assignment, Mike Bloomberg and Diana Taylor have married. The longtime couple exchanged vows today in a small, private ceremony at their home on the Upper East Side, joined by family, including his daughters, Emma and Georgina. The two? — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 9, 2026

Después de la celebración, los recién casados ofrecieron un almuerzo en su residencia para aproximadamente 15 personas, una decisión que refleja el carácter reservado que ambos han mantenido respecto a su vida sentimental, pese a la enorme exposición pública de Bloomberg y su trayectoria política y empresarial.

Michael Bloomberg y Diana Taylor: una historia que comenzó por casualidad

El inicio de la relación tuvo un escenario poco convencional para una historia de amor: una reunión de la Comisión Ciudadana de Presupuestos, en la que Bloomberg participaba mientras preparaba su primera candidatura a la Alcaldía de Nueva York.

Según el comunicado difundido con motivo de la boda, ambos terminaron sentados uno junto al otro durante aquel encuentro. La casualidad no quedó ahí. Esa misma noche volvieron a coincidir en un restaurante y Bloomberg la invitó a salir.

La relación comenzó alrededor de 2000, cuando el empresario se encontraba en plena carrera por convertirse en alcalde de la ciudad. En noviembre de 2001 consiguió imponerse al demócrata Mark Green por un margen cercano a 3 puntos porcentuales, en una elección celebrada apenas 2 meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Bloomberg asumió el cargo en enero de 2002, en sustitución de Rudolph Giuliani. Para entonces, llevaba varios años divorciado de Susan Brown, con quien estuvo casado entre 1975 y 1993 y tuvo a sus 2 hijas.

Emma y Georgina eran todavía jóvenes cuando su padre inició la relación con Taylor. Hoy, ambas han acompañado a la pareja en distintas actividades públicas y han compartido eventos y alfombras rojas con quien ahora es oficialmente su madrastra.

La propia Taylor habló de esa dinámica familiar en una entrevista concedida a The Washington Post en 2020. Entonces describió su papel como una combinación de madrastra, amiga y figura cercana para las hermanas Bloomberg. También reconoció que durante años, había preferido no definir demasiado su relación sentimental.

¿Quién es Diana Taylor, la esposa de Michael Bloomberg?

Aunque su relación con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos la convirtió en una figura conocida, Diana Taylor construyó una trayectoria profesional independiente mucho antes de que su nombre apareciera asociado al empresario.

Nacida en Connecticut, estudió en Dartmouth College y posteriormente en Columbia University, donde cursó estudios de posgrado en salud pública y administración de empresas.

Su carrera incluye responsabilidades relevantes en el sector financiero y la administración pública. Entre 2003 y 2007 fue superintendenta bancaria del estado de Nueva York, un puesto desde el que participó en la supervisión de las instituciones financieras de la entidad.

También ocupó cargos directivos en empresas del sector energético y firmas de capital privado. Antes de asumir responsabilidades en el ámbito financiero, trabajó como subsecretaria del entonces gobernador republicano de Nueva York, George Pataki.

Su perfil despertó incluso interés político. En 2011 contó al diario The Observer que algunos republicanos le habían propuesto competir por un escaño en el Senado. Taylor reconoció que consideró la posibilidad y conversó con distintas personas, aunque finalmente decidió no dar ese paso.

Explicó que le atraía la posibilidad de ganar una elección, pero que asumir las responsabilidades del cargo le resultaba menos convincente.

Su independencia profesional también fue destacada por figuras influyentes del mundo cultural y empresarial. En un perfil publicado por The New York Times en 2013, una de sus amigas la describió como una mujer que estaba muy lejos de ser simplemente el acompañante de un millonario.

Anna Wintour, entonces directora editorial de Vogue, coincidió con esa valoración y señaló que la personalidad, inteligencia e independencia de Taylor eran mucho más interesantes que su relación con Bloomberg.

La ejecutiva también ha participado en actividades filantrópicas y ha respaldado distintas causas sociales. En una entrevista anterior con The Washington Post, explicó que nunca había tenido hijos porque no había encontrado a alguien con quien deseara formar una familia de esa manera.

Durante años, Taylor prefirió definirse por su carrera y sus propios logros antes que por su vínculo sentimental. Ahora, después de más de un cuarto de siglo juntos, ambos han decidido formalizar su relación en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y sin convertir el acontecimiento en un espectáculo público.

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