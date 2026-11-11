Exigen cierre de Rikers Island tras muerte de interno latino: 9 muertes este año

A pesar de los cambios que la administración municipal adelanta en la cárcel de Rikers Island, reclusos de ese penal, conocido por una cultura de violencia, siguen perdiendo la vida.

Y esta vez, tras la muerte del interno latino César Gabriel Medero Curet, de 36 años, quien se convirtió en el noveno recluso en morir bajo custodia de las autoridades carcelarias, organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron el llamado a que se cierre el penal y se garantice la seguridad de los privados de la libertad.

El recluso fue hallado en su cama en medio de una emergencia médica la madrugada del martes dentro del pabellón Robert N. Davoren del complejo penitenciario, según informó el Departamento Correccional (DOC) y su fallecimiento fue declarado alrededor de las 6:00 a.m., indicó la agencia. Estaba recluido en Rikers Island desde hace 20 meses a la espera de su juicio y su próxima audiencia era el 16 de diciembre.

“Esta es la novena persona que muere en el sistema penitenciario de nuestra ciudad este año. Es un recordatorio doloroso de que las promesas no son suficientes. Si bien agradecemos su compromiso de cerrar Rikers, dicho compromiso debe estar respaldado por acciones concretas”, aseguró Scott Young de la organización Katal Center for Equity, Health and Justice, tras exigir al alcalde Mamdani acciones efectivas.

“No podemos seguir operando como si nada hubiera pasado tras una nueva pérdida de vidas. Exhortamos al alcalde Mamdani a tomar medidas de emergencia para reducir el número de personas encarceladas, exigir rendición de cuentas al Departamento Correccional y avanzar con urgencia hacia el cierre de Rikers Island”, agregó el defensor de la población carcelaria. “No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para exigir un cambio”.

La organización Legal Aid Society se sumó al llamado y advirtió que la ciudad debe trabajar de inmediato para cerrar Rikers Island a fin de que no se registren más muertes y actos contra la dignidad de los reclusos de Rikers Island.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cesar Gabriel Medero Curet. Nuestros corazones están con su familia, sus amigos y sus seres queridos ante esta pérdida devastadora”, aseguró la organización a través de un comunicado donde advirtieron que no tienen información sobre las circunstancias de la muerte del recluso ni sobre lo que ocurrió en sus últimos instantes.

“Exigimos una investigación rápida, independiente e imparcial sobre el fallecimiento del Sr. Medero Curet. Su familia y su representación legal merecen obtener respuestas, y cualquier información sobre lo sucedido debe ser compartida con ellos de manera pronta y transparente”, recalcaron. “La muerte del señor Medero Curet constituye un recordatorio más, sumamente doloroso, del costo humano que conlleva el sistema penitenciario disfuncional de la ciudad”.

El Departamento de Correccionales lamentó la muerte del interno, a través de un comunicado, en el que agregó que son fieles al compromiso de mantener la seguridad de los internos privados de la libertad e investigarán lo ocurrido.

“La seguridad y el bienestar de todas las personas que viven y trabajan con nosotros serán siempre nuestra máxima prioridad. Esta profunda pérdida nos afecta a todos”, aseguró el comisionado Stanley Richards. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos”.

Desde el 2022 un total de 57 presos han perdido la vida en Rikers Island bajo custodia de las autoridades penitenciarias, mientras organizaciones insisten en que se clausure el penal, que originalmente estaba planeado para cerrarse en 2027, fecha que la propia administración Mamdani admite que no podrá cumplir.

Datos

9 muertes se han registrado en Rokers Island en lo que va del 2026

4 de ellos latinos

15 internos murieron en Rikers en 2025

5 presos murieron en Rikers en 2024

9 reclusos murieron en 2023

19 internos murieron en 2022

2027 era el año pautado para cerrar Rikers Island

Muertes de reclusos en 2026 en NYC