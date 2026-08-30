Demandan a la cárcel de Rikers Island por esposar ilegalmente a una embarazada

Una demanda argumenta que trabajadores del Departamento Correccional usaron grilletes de cuerpo entero en una mujer que estaba en estado de gestación y detenida en Rikers Island.

Identificada como Luz Burke, quien estuvo tras las rejas en el complejo entre agosto de 2033 y marzo de 2024, alega que el personal de la cárcel violó las leyes estatales y federales al aplicarle sujeciones mientras estaba embarazada. La demanda afirma que el Departamento no le ofreció a Burke la atención y tratamientos necesarios durante su estadía en la prisión.

Un vocero del Departamento Jurídico de la ciudad de Nueva York dijo que la agencia todavía no ha sido notificada de la demanda ni la ha revisado, informó Gothamist.

Dicha demanda dice que el Departamento Correccional confirmó el embarazo a través de una prueba hecha alrededor de la fecha de su detención. Asegura que el personal esposaba a la mujer cada vez que la llevaban a estudios psiquiátricos, consultas médicas y comparecencias judiciales programadas. También se detalla que, en una ocasión, el personal la mantuvo esposada mientras estaba hospitalizada.

Alrededor de dos meses luego de su detención, las autoridades penitenciarias dejaron de usar grilletes en las piernas y solo usaron esposas, dice la demanda. Un mes después, los funcionarios dejaron de usar esposas, según la demanda.

La demanda de la mujer también alega que la ciudad la sometió a condiciones de vivienda inseguras. Asevera que la ciudad clausuró un centro para detenidas en estado de gestación y, en su lugar, mantuvo a Burke en un dormitorio de observación de salud mental. De acuerdo con la demanda, la mujer estuvo expuesta a gas pimienta dirigido a otras detenidas en el dormitorio.

Las acusaciones de Burke surgen en un momento de mayor escrutinio sobre el trato que las fuerzas del orden dan a las mujeres embarazadas. Después de que una mujer diera a luz en un tribunal de Brooklyn a principios de 2026, los legisladores presentaron una ley que exige una mayor capacitación para los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sobre las normas relativas a la inmovilización de detenidas embarazadas.

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