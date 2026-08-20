Hispano falleció en área de detención recién abierta en hospital en Nueva York; alcalde Mamdani “desconsolado”

Christopher Rodríguez, hombre de 36 años, falleció cuando se encontraba en un área de detención recién inaugurada dentro del Hospital Bellevue de Manhattan (NYC).

Se trata del 6to deceso bajo custodia reportada por las autoridades municipales en 2026, destacó PIX11 News. Rodríguez sufrió una emergencia médica en la Unidad de Alojamiento Terapéutico Externo (Outposted Therapeutic Housing Unit) del Hosital Bellevue y falleció a las 8:39 a.m. del martes, indicó un portavoz del Departamento Correccional (DOC).

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Rodríguez”, declaró el comisionado del DOC, Stanley Richards. La oficina forense de la ciudad (OCME) -que es vecina del Hospital Bellevue- no ha determinado la causa de la muerte.

En abril el alcalde Zohran Mamdani inauguró esa unidad para prisioneros con necesidades médicas graves en el Hospital Bellevue de Manhattan, anunciando que era un paso más hacia el cierre de la cárcel más grande de la ciudad, Rikers Island.

Ayer Mamdani -quien se encuentra de vacaciones- dijo estar “desconsolado” ante la noticia de la muerte de Rodríguez. “Mis pensamientos están con sus seres queridos mientras atraviesan el duelo por esta trágica pérdida”, dijo el alcalde en un comunicado publicado en Twitter/X. “Tal como dicta el protocolo ante cualquier fallecimiento bajo custodia municipal, el Departamento Correccional y los organismos encargados de su supervisión llevarán a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del suceso”.

Un portavoz del DOC no quiso revelar el motivo del traslado de Rodríguez a esas instalaciones, alegando leyes de privacidad, acotó Daily News. Los registros indican que fue había sido encarcelado el 29 de noviembre tras agresión ocurrida tres días antes en Queens. Según los archivos, enfrentaba múltiples casos por agresiones en Queens, Brooklyn y El Bronx, además de un cargo por drogas en Queens.

Tras la muerte de Rodríguez, los defensores de la reforma penitenciaria reiteraron su exigencia de que la ciudad de Nueva York tome medidas para reducir la población reclusa. “La trágica pérdida de otra vida bajo custodia del Departamento Correccional, incluso en un entorno terapéutico externo como el del Hospital Bellevue, subraya por qué la reducción del encarcelamiento debe ser el eje central de cualquier respuesta significativa a la crisis de Rikers Island”, afirmó Darren Mack, codirector de Freedom Agenda. “La verdadera seguridad pública exige que construyamos sistemas que preserven la vida, en lugar de exponer repetidamente a las personas a daños evitables, como ocurre con las políticas policiales centradas en delitos menores y el orden público”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.