Manchester United negocia con Mauricio Pochettino para sustituir a Michael Carrick

La directiva del Manchester United aceleró los contactos para contratar a Mauricio Pochettino como nuevo director técnico, mientras el futuro de Michael Carrick entra en una fase decisiva.

Según fuentes consultadas por ESPN, el entrenador argentino de 54 años encabeza la lista de candidatos y se encuentra interesado en asumir el mando en Old Trafford, pese a haber firmado un nuevo vínculo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) el pasado mes de agosto.

La decisión final sobre el banquillo se evaluará en una cumbre en Mónaco encabezada por el propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, el consejero delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox. Aunque la reunión estaba agendada con anterioridad, el mal momento deportivo del equipo (hundido en la zona de descenso de la Premier League) situó la continuidad de Carrick en el centro de la agenda. Se anticipa que el estratega inglés sea relevado de sus funciones, si bien la medida requiere de la aprobación conjunta de Ratcliffe y la familia Glazer.

Mientras la plantilla que no viajó con sus selecciones se ejercita en Carrington bajo las órdenes de Carrick antes del duelo frente al Liverpool el 22 de noviembre en Anfield, el USMNT canceló la atención a los medios programada para este miércoles alegando la conmemoración del Día de los Veteranos.

Aunque la directiva también analizó los perfiles de Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Kieran McKenna y Fabian Hürzeler, el recorrido de Pochettino en la Premier League (tras sus pasos por Southampton, Tottenham y Chelsea) lo posiciona como la opción prioritaria para tomar las riendas en este escenario de crisis.

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