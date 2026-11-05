Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal

El astro portugués Cristiano Ronaldo hizo oficial este jueves su retirada definitiva de la Selección de Portugal tras 23 años de carrera internacional. A través de un emotivo vídeo de cinco minutos publicado en sus redes sociales, el delantero de 41 años confirmó el fin de su etapa con el combinado de las ‘Quinas’, donde lució el brazalete de capitán y la emblemática camiseta número siete desde su debut en agosto de 2003.

“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla”, expresó el atacante madeirense mientras se repasaban las imágenes más icónicas de su trayectoria internacional. El histórico capitán subrayó la dificultad de la decisión: “Termina un camino que comenzó en agosto de 2003. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal”.

El anuncio de su adiós se produce tras la sanción de 30 días de suspensión y 255 euros impuesta por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), motivada por el abandono de la concentración nacional el pasado 30 de septiembre. Dicho incidente derivó de desavenencias tácticas con el seleccionador Jorge Jesus, luego de que el atacante no disputara minutos tras realizar ejercicios de calentamiento durante media hora en la derrota por 1-2 ante Noruega en Oslo. Pese a que se rumoreaba su posible inclusión en la prelista para los próximos compromisos internacionales, Cristiano Ronaldo decidió cerrar de forma definitiva su ciclo internacional.

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