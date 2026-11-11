Nueva York suma 800 camas y 20 autobuses para proteger del frío a personas sin hogar

La ciudad de Nueva York ampliará su operativo de emergencia para proteger a las personas sin hogar durante el invierno, con $25 millones adicionales para 800 camas nuevas y 20 autobuses de calentamiento. El alcalde Zohran Mamdani anunció este lunes 9 de noviembre de 2026 la expansión del programa Code Blue, que también contempla más personal médico y recursos para atender a quienes viven en las calles durante las noches de frío extremo.

La medida busca reducir el riesgo de muertes y hospitalizaciones por las bajas temperaturas. El invierno pasado, más de una docena de personas sin hogar murieron durante un periodo de nueve días con temperaturas bajo cero.

“Este invierno, estamos haciendo las cosas de manera diferente: estamos expandiendo Code Blue para llegar a más neoyorquinos que necesitan ayuda”, afirmó Mamdani en un comunicado. “Ningún neoyorquino debería enfrentar los peligros del invierno solo, y ninguna parte de nuestra ciudad debería quedar atrás”.

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Lo que cambia con esta medida para quienes duermen en la calle

El programa Code Blue se activa cuando la sensación térmica desciende por debajo de 32 grados Fahrenheit. Durante esas condiciones, la ciudad despliega equipos de alcance, centros de calentamiento, autobuses y unidades médicas móviles.

La ciudad contratará más de 300 trabajadores de alcance adicionales, que recorrerán zonas de los cinco distritos donde se sabe que duermen personas sin hogar. A diferencia del sistema anterior, los equipos intentarán contactar a todas las personas que encuentren, no solo a quienes figuran en listas de alto riesgo.

Eso significa que una persona que duerme en la calle tendrá más oportunidades de recibir ayuda antes de que el frío se vuelva peligroso. La ciudad estima que los equipos cubrirán el 75% de los lugares conocidos donde pernoctan personas sin hogar.

Más camas y lugares para calentarse

El Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar activará ocho centros de atención, cuatro nuevos centros de calentamiento y 20 autobuses de calentamiento durante el nivel máximo de Code Blue.

La ciudad también agregará más de 600 habitaciones individuales y dobles, que crearán 800 camas adicionales. Se trata de refugios de “baja barrera”, que buscan reducir los requisitos de ingreso para que más personas puedan acceder a un lugar seguro.

El año pasado, la administración abrió alrededor de 300 camas de ese tipo. La nueva inversión aumenta esa capacidad en 30%, según el alcalde.

Atención médica en la calle

Hasta 55 unidades móviles de NYC Health + Hospitals ofrecerán atención médica y transporte hacia centros de calentamiento, hospitales u otros lugares seguros. Cada equipo incluirá al menos una enfermera o enfermera practicante registrada.

La ciudad incorporará 22 unidades móviles adicionales respecto al invierno anterior. Además, abrirá al menos tres hospitales como centros de calentamiento y llegará a 11 instalaciones durante las condiciones más severas.

“Estamos llevando atención directamente a las personas en la calle”, indicó Mamdani. La ciudad también ampliará el horario de cuatro proveedores de servicios de jeringas para ofrecer acceso nocturno a espacios cálidos.

¿Por qué este anuncio importa ahora?

La medida llega después de un invierno especialmente letal. Según News 12, al menos 18 personas murieron en la calle hasta el 10 de febrero, lo que motivó una audiencia del Concejo Municipal sobre la respuesta de la ciudad.

Para muchas familias hispanas en Nueva York, el anuncio también tiene una dimensión comunitaria: personas mayores, trabajadores de bajos ingresos y quienes no tienen vivienda estable enfrentan riesgos mayores cuando bajan las temperaturas. Saber dónde buscar ayuda puede marcar la diferencia.

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Si conoces a alguien que duerme en la calle durante un frío extremo, puedes llamar al 311 para solicitar ayuda o reportar la situación. También puedes registrarte en Notify NYC enviando el mensaje NOTIFYNYC al 692-692 o descargando la aplicación.

También mejorará la limpieza de nieve

La ciudad destinará parte de la inversión a mejorar la remoción de nieve y hielo. El Departamento de Saneamiento añadirá rutas de limpieza en Staten Island, modernizará quitanieves y adquirirá sus primeras 120 máquinas quitanieves para despejar paradas de autobús y cruces peatonales.

La prioridad será mantener despejadas las aceras para adultos mayores y personas con discapacidad. La ciudad también tendrá 22 calderas móviles conectadas a desarrollos habitacionales y cuatro unidades adicionales disponibles si es necesario.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa Code Blue en Nueva York

¿Qué es Code Blue?

Es el protocolo de emergencia de Nueva York para proteger a personas sin hogar durante el frío extremo. Se activa cuando la temperatura baja de 32 grados Fahrenheit.

¿Cuántas camas nuevas añadirá la ciudad?

La ciudad agregará 800 camas mediante más de 600 habitaciones individuales y dobles en refugios de baja barrera.

¿Cuántos autobuses de calentamiento habrá?

Durante el nivel máximo de Code Blue, el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar activará 20 autobuses de calentamiento.

¿Habrá atención médica en la calle?

Sí. Hasta 55 unidades móviles de NYC Health + Hospitals ofrecerán atención médica y transporte a lugares cálidos o médicos.

¿Cómo puedo pedir ayuda para alguien sin hogar?

Puedes llamar al 311 durante una activación de Code Blue. También puedes registrarte en Notify NYC enviando NOTIFYNYC al 692-692.

¿La ciudad mejorará la limpieza de nieve?

Sí. Añadirá rutas en Staten Island, modernizará equipos y comprará 120 quitanieves para despejar paradas de autobús y cruces peatonales.

Conclusión

La expansión de Code Blue representa una respuesta más amplia ante un invierno que ya provocó varias muertes evitables. La prueba será si los 300 trabajadores adicionales, las 800 camas y las unidades médicas llegan a tiempo a quienes más las necesitan.

Para los neoyorquinos, el mensaje es claro: durante el frío extremo, no hay que asumir que una persona en la calle tiene adónde ir. Llamar al 311, compartir información sobre los centros de calentamiento y estar atento a las alertas de Notify NYC puede ayudar a evitar una emergencia médica.

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