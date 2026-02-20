Mamdani reanuda desalojo de campamentos en Nueva York tras muertes por frío extremo

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que su administración retomará el desmantelamiento de campamentos improvisados de personas sin hogar en distintos puntos de la ciudad, prometiendo un enfoque más compasivo y centrado en servicios sociales.

La decisión marca un giro en la postura que adoptó al asumir el cargo en enero, cuando suspendió la política de desalojos impulsada por su predecesor, Eric Adams.

Mamdani explicó que la nueva estrategia no estará liderada por la policía, sino por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad. El plan contempla una fase inicial de advertencia pública en la que se notificará que el campamento deberá desalojarse, seguida por una semana de visitas diarias de trabajadores de alcance comunitario para conectar a las personas con refugios, servicios sociales y opciones de vivienda temporal.

“Los atenderemos buscando conectarlos con refugios, servicios, una ciudad que los quiera protegidos, en un lugar cálido y seguro. Y creo que eso dará mucho mejores resultados”, afirmó el alcalde durante una conferencia de prensa no relacionada con el anuncio, pero en la que abordó el tema ante preguntas de la prensa.

La reanudación de los desalojos ocurre después de que al menos 25 personas murieran a la intemperie durante varios días de frío extremo en Nueva York. Las temperaturas bajo cero y las ráfagas intensas pusieron en alerta a las autoridades municipales, que activaron protocolos de emergencia, incluidos autobuses con calefacción y centros de abrigo.

Según la alcaldía, no existe evidencia de que las personas fallecidas estuvieran viviendo en campamentos improvisados. Aun así, la seguidilla de muertes generó cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta municipal y representó un desafío temprano para la administración de Mamdani.

Críticos han señalado que la situación expuso posibles debilidades en la coordinación de recursos y reavivó el debate sobre la experiencia de gestión del nuevo alcalde. Para sus detractores, el cambio de estrategia podría interpretarse como una reacción política ante la presión pública.

Diferencias con la política de Eric Adams

El exalcalde Eric Adams había promovido activamente las redadas en campamentos como parte de su agenda para restablecer el orden en la ciudad. Esas operaciones eran lideradas por la policía y equipos de saneamiento, y buscaban desmantelar asentamientos en parques, bajo puentes y en aceras.

Sin embargo, la política enfrentó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de personas sin hogar. Aunque la mayoría de los campamentos no fueron reocupados tras las redadas, solo un pequeño porcentaje de las personas contactadas aceptó alojamiento temporal, según datos citados por la ciudad en años anteriores.

Mamdani, demócrata progresista, había criticado ese enfoque al asumir el cargo, argumentando que retirar campamentos sin ofrecer alternativas reales de vivienda no resolvía el problema estructural de la falta de techo en Nueva York.

Ahora, su administración intenta establecer una diferencia clave: priorizar el alcance social durante varios días antes del retiro físico del campamento. El plan estipula que el personal de saneamiento desmantelará el asentamiento al séptimo día, con la expectativa de que sus ocupantes hayan aceptado servicios o abandonado el lugar. Un portavoz confirmó que agentes de policía estarán presentes únicamente como observadores.

Reacciones encontradas en el Concejo y organizaciones

La decisión provocó respuestas inmediatas. David Giffen, director ejecutivo de la Coalición para las Personas sin Hogar, dijo que su organización se vio “sorprendida” por el anuncio y lo calificó como una “respuesta política” que poco hará para abordar las causas profundas del sinhogarismo.

Según Giffen, la iniciativa podría erosionar la confianza entre el personal de alcance comunitario y las personas que viven en la calle. “Cuando un empleado municipal se presenta y tira todas tus pertenencias, no vas a confiar en esa persona la próxima vez que te ofrezca un lugar para dormir”, advirtió.

Para defensores del modelo centrado en vivienda permanente, el temor es que incluso un enfoque más gradual termine reforzando la percepción de que el contacto con trabajadores municipales implica la pérdida inmediata de pertenencias y estabilidad, aunque sea precaria.

En contraste, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, respaldó la medida y la describió como “un importante paso adelante”. Menin subrayó que permitir que personas permanezcan en la calle durante condiciones climáticas extremas es inhumano y que, tras audiencias de supervisión, quedó claro que la ciudad debía revisar la implementación de su política anterior.

“Proteger vidas debe seguir siendo nuestra máxima prioridad”, declaró la funcionaria, alineándose con la idea de que una intervención estructurada puede salvar vidas durante emergencias climáticas.

El desafío estructural del sinhogarismo en NYC

Nueva York enfrenta desde hace años una crisis de vivienda asequible que ha incrementado el número de personas en refugios y en la vía pública. Factores como el aumento de rentas, desalojos y limitaciones en la construcción de vivienda accesible han agravado el panorama.

Para la administración de Mamdani, el reto será demostrar que el nuevo enfoque logra más que simplemente trasladar a las personas de un punto a otro. La efectividad se medirá no solo por la reducción visible de campamentos, sino por el número de personas que accedan a servicios y permanezcan en alojamientos seguros a mediano y largo plazo.

Mientras tanto, el debate continúa entre quienes priorizan el orden y la seguridad pública y quienes sostienen que sin inversiones sustanciales en vivienda permanente y salud mental, cualquier desalojo será apenas una solución temporal.

