Proponen ley para derribar obstáculos en el intercambio de información sobre personas desamparadas en NY

El senador Erik Bottcher y el asambleísta Tony Simone anunciaron el miércoles la presentación de una nueva legislación, A11700/S10682 –una iniciativa para mejorar la coordinación entre las organizaciones que brindan asistencia a personas sin hogar.

La propuesta legislativa permitirá a la ciudad de Nueva York y a otros municipios del estado establecer “Equipos de Calle Vecinales” (Neighborhood Street Teams). Estos equipos reunirán a varias organizaciones para coordinar la atención individualizada, incluyendo las siguientes: servicios de salud, fuerzas del orden, asesores legales, trabajadores de servicios sociales, coordinadores de casos, proveedores de servicios para veteranos, organizaciones contra la violencia doméstica y personal escolar.

Además, estos equipos contarán con un marco legal explícito para compartir información confidencial de forma segura sobre individuos para evitar la duplicación de esfuerzos e iniciativas superpuestas.

El senador Bottcher destacó en un comunicado la importancia de unificar esfuerzos para ayudar mejor a personas sin hogar a conseguir la asistencia necesaria y correcta: “Cuando alguien se encuentra desamparado en la calle, la respuesta no puede ser que cinco agencias tengan cinco piezas distintas del rompecabezas sin que nadie pueda armarlo”, declaró el senador Bottcher. “Esta legislación ofrece un marco claro para compartir datos de manera segura, coordinar esfuerzos y desarrollar un plan integral que conecte a las personas con vivienda, tratamiento y servicios”, agregó.

La legislación se desarrolló a partir de consultas con la Coalición de Mejora Comunitaria de Manhattan (Manhattan Community Improvement Coalition) y responde a la reciente ola de preocupación por la seguridad y la salud mental en Times Square — marcada por trágicos incidentes como el apuñalamiento fatal de una mujer el 31 de agosto a manos de un individuo con antecedentes de salud mental y el asesinato previo de un hombre sin hogar en la misma zona. La coalición determinó que la falta de coordinación y de intercambio de información entre las agencias de servicios ha sido un obstáculo clave para ayudar eficazmente a las personas sin hogar.

El asambleísta Simone coincidió en la urgencia de la medida: “Demasiados neoyorquinos están quedando desamparados porque quienes intentan ayudarlos operan en sistemas separados”, señaló. “Debemos dejar de hacer que los trabajadores comunitarios reinventen la rueda cada vez que asisten a alguien en crisis. Este proyecto busca sentar a las personas indicadas en la misma mesa y darles los datos necesarios para sacar a la gente de las calles”.

Modelado en parte sobre una marca legal ya implementada en California, el proyecto modifica la Ley de Servicios Sociales de Nueva York agregando un nuevo Título 7-A, que establece definiciones, autoriza la creación de equipos multidisciplinarios y define los protocolos para compartir información confidencial dentro de estos equipos. El propósito es identificar, evaluar y conectar a personas y familias sin hogar con vivienda y servicios de apoyo.

El proyecto de ley se encuentra actualmente presentado en el Senado y la Asamblea del Estado de Nueva York; mientras tanto, los legisladores indicaron que continuarán dialogando con las partes interesadas y los proveedores de servicios.