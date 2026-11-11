Padre de un jugador del Santos fue asesinado por presuntamente no pagar un servicio sexual

Selma Soares Cordovil, de 48 años, confesó ante la Policía Civil de Pará ser la autora material del asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro (72 años), padre del atacante del Santos FC y exinternacional brasileño Rony.

El crimen ocurrió en el municipio de Terra Alta, a 100 kilómetros de Belém. La detenida declaró no arrepentirse del hecho, explicando que atacó a la víctima con un cuchillo de 20 centímetros en el cuello debido al impago de un servicio sexual prestado una semana antes.

Según los testimonios recabados por las autoridades, el ataque se produjo en torno a las 15:30 horas del lunes, cuando Barbosa Carneiro se encontraba de espaldas a la agresora. Pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, el progenitor del bicampeón de la Copa Libertadores falleció a causa de la hemorragia.

Ante la tragedia, el Santos desvinculó temporalmente a Rony de las actividades del primer equipo para permitir su traslado al norte del país. Su compañero de plantilla, Neymar Jr., facilitó su avión privado para el desplazamiento de la familia a la región de Pará. Instituciones como el Santos, Palmeiras y el Remo —club donde se formó el delantero— enviaron sus condolencias oficiales al futbolista.

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