Vinícius Jr. invita a un partido del Real Madrid a un niño sudanés que perdió las piernas

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, protagonizó un conmovedor gesto solidario al enviar un mensaje de apoyo en vídeo e invitar a presenciar un partido del conjunto blanco a Zaher, un adolescente sudanés de 13 años que perdió ambas piernas hace dos años tras un ataque con drones en Jartum.

La historia del joven salió a la luz a través de un reportaje de la cadena británica BBC, en el que Zaher relató su proceso de recuperación tras trasladarse junto a su madre, Habibah, a El Cairo para someterse a una cirugía en la que le fueron implantadas prótesis con la esperanza de volver a practicar fútbol. Durante la entrevista, el menor confesó que su máximo ídolo es el atacante madridista y expresó su anhelo de conocerlo algún día.

Tras ser contactado por la BBC mediante el Real Madrid, Vinícius respondió directamente al joven aficionado: “Me han contado tu historia. Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos”.

Emocionado al recibir la grabación, Zaher envió una breve réplica al futbolista: “Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho”. Según explicó su madre, el proceso de rehabilitación y el respaldo recibido han devuelto la sonrisa y la confianza al joven tras las graves secuelas físicas y emocionales que dejó el ataque ocurrido en 2024 en la capital de Sudán.

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