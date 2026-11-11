Vinícius Jr. invita a un partido del Real Madrid a un niño sudanés que perdió las piernas
Tras ser contactado por la BBC mediante el Real Madrid, Vinícius respondió directamente al joven aficionado
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, protagonizó un conmovedor gesto solidario al enviar un mensaje de apoyo en vídeo e invitar a presenciar un partido del conjunto blanco a Zaher, un adolescente sudanés de 13 años que perdió ambas piernas hace dos años tras un ataque con drones en Jartum.
La historia del joven salió a la luz a través de un reportaje de la cadena británica BBC, en el que Zaher relató su proceso de recuperación tras trasladarse junto a su madre, Habibah, a El Cairo para someterse a una cirugía en la que le fueron implantadas prótesis con la esperanza de volver a practicar fútbol. Durante la entrevista, el menor confesó que su máximo ídolo es el atacante madridista y expresó su anhelo de conocerlo algún día.
Tras ser contactado por la BBC mediante el Real Madrid, Vinícius respondió directamente al joven aficionado: “Me han contado tu historia. Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos”.
Emocionado al recibir la grabación, Zaher envió una breve réplica al futbolista: “Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho”. Según explicó su madre, el proceso de rehabilitación y el respaldo recibido han devuelto la sonrisa y la confianza al joven tras las graves secuelas físicas y emocionales que dejó el ataque ocurrido en 2024 en la capital de Sudán.
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