El Manchester United despide a Michael Carrick tras el peor arranque de temporada en 40 años

El Manchester United confirmó este jueves la destitución de su director técnico, Michael Carrick, poniendo fin a un ciclo permanente de apenas seis meses marcado por el peor inicio de temporada de la institución en los últimos cuarenta años.

La resolución se oficializó tras la cumbre celebrada este miércoles en Mónaco entre la plana mayor de Old Trafford y el propietario Sir Jim Ratcliffe, donde se determinó buscar al que será el octavo entrenador del club desde la salida de Alex Ferguson en 2013.

Carrick había asumido el banquillo de forma interina en enero tras la partida de Rúben Amorim, firmando en mayo un vínculo permanente por dos años luego de clasificar al equipo a la Champions League. Sin embargo, el presente curso derivó en una crisis insostenible: los Red Devils suman una sola victoria en diez jornadas de la Premier League (8 puntos de 30 posibles), ocupando el antepenúltimo lugar de la clasificación, mientras que en la máxima competición europea marchan decimoséptimos con seis unidades de doce.

Ni las recientes reacciones anímicas —la remontada ante la Roma en Champions y el agónico 4-4 contra el Aston Villa— ni haber dirigido las sesiones en Carrington este martes y miércoles bastaron para sostener un proyecto desgastado por un mercado estival decepcionante y tensiones internas, incluido el castigo al capitán Bruno Fernandes tras criticar las tácticas del cuerpo técnico en la caída por 4-1 frente al Como.

Con la mirada puesta en la visita a Anfield ante el Liverpool del próximo 22 de noviembre, la directiva acelera las gestiones para anunciar un reemplazo inmediato. Según reporta la BBC, Mauricio Pochettino ha tomado ventaja en las últimas horas como la opción prioritaria del club, pese a haber renovado con la selección de Estados Unidos hasta 2030 y contar con una elevada cláusula de rescisión. En la terna de favoritos también figuran Eddie Howe —libre desde su salida del Newcastle United el pasado verano— y Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania.

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