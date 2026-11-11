Incautan más de 2.1 millones de productos falsificados del Mundial 2026

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) anunció este miércoles el balance de una macrooperación aduanera conjunta desplegada en una treintena de países, logrando la incautación de más de 2,1 millones de productos falsificados vinculados al Mundial de fútbol de 2026, cuyo valor estimado asciende a los 132 millones de euros.

En el marco de este despliegue internacional, las autoridades aduaneras de España desempeñaron un rol central al localizar y desmantelar una fábrica clandestina en las inmediaciones de Madrid.

El centro operaba bajo pedido y contaba con una capacidad de producción anual de 800,000 prendas deportivas. Además de vestimenta, calzado, gorras, calcetines, banderas y réplicas de trofeos, los agentes interceptaron productos alimenticios y bebidas adulteradas, entre ellos paquetes de patatas fritas y botellas de whisky.

El golpe contra el comercio ilícito también tuvo un fuerte alcance digital: la OLAF colaboró en el cierre de 3.300 tiendas en línea y la retirada de más de 419.000 anuncios fraudulentos, mercancía valorada en unos 4,2 millones de euros.

“Los productos falsificados vinculados a grandes eventos deportivos perjudican a las empresas legítimas y a los ingresos públicos. Ninguna autoridad puede abordar este problema por sí sola”, advirtió el director general de la OLAF, Petr Klement. En el operativo cooperaron 23 Estados miembros de la Unión Europea junto a organismos de Brasil, Canadá, Egipto, México, Marruecos, Senegal, Turquía, la POLFA de Colombia, el Centro DPI de Estados Unidos y AMERIPOL

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