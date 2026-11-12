Reportan dos muertos tras el tiroteo en Washington D.C., incluido el sospechoso

La policía en Washington D.C. reportó un saldo de dos fallecidos tras un tiroteo registrado en el sector de Logan Circle, a 1.6 kilómetros al norte de la Casa Blanca, entre ellas un hombre atacado dentro de un gimnasio y el propio sospechoso, quien se quitó la vida en un apartamento cercano.

Según el Departamento de Policía Metropolitana, el incidente ocurrió cerca de las 8:00 a. m. en la calle 15 Noroeste y dejó además a otras cuatro personas heridas, obligando al acordonamiento de la zona y al cierre preventivo de las escuelas, informó The Associated Press.

Según explicó Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, el agresor disparó inicialmente dentro del gimnasio VIDA, donde falleció un hombre, y posteriormente hirió a otras cuatro personas mientras escapaba, dejando a una de ellas en estado crítico. El sospechoso se atrincheró luego en el séptimo piso de un edificio de apartamentos cercano, donde mantuvo contacto telefónico con negociadores policiales mientras agentes SWAT aseguraban tanto la planta baja como la azotea del inmueble.

Un funcionario policial con conocimiento de la investigación confirmó a AP, bajo condición de anonimato, que el individuo se suicidó con su arma dentro del apartamento. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, declaró encontrarse “devastada” ante lo que describió como un “acto sin sentido de violencia armada”.

Relatos de testigos y apoyo de agencias federales

Al momento de los disparos, cerca de 50 usuarios se encontraban dentro del gimnasio. James Spellman, presente en el lugar, relató que “en cuestión de segundos, un hombre cayó al suelo y se formó un charco de sangre”. Además, detalló que “un miembro del gimnasio corrió a ayudarlo. Murió al instante. Le habían disparado en el cuello”.

Anthony Mirones, ubicado en el área de ejercicios cardiovasculares, indicó que la activación de la alarma contra incendios provocó la evacuación rápida del local: “Los que estaban en la sección de cardio tuvieron que pasar por encima del cuerpo”. Desde una vivienda cercana, Ryan Dubicki, integrante del equipo electoral de AP, señaló que “escuchó unos cinco disparos” y agregó: “Estaban muy dispersos, así que pensé que se trataba de obras”, antes de observar la llegada policial.

Para respaldar las pesquisas de la policía local, la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) envió personal al sitio, mientras que la oficina del FBI en Washington confirmó su participación activa en la investigación.

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