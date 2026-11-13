Tras el derrumbe de Brooklyn, seis familias hispanas preparan la despedida y esperan justicia

Varias familias hispanas que perdieron a sus familiares tras el derrumbe de un edificio de Flatbush en Brooklyn terminaron el viacrucis de buscar a sus seres queridos entre hospitales y escombros. Ahora enfrentan el dolor de preparar su despedida, para luego pasar a la etapa de exigir justicia, un proceso que todo indica podría ser muy largo.

Entre las ocho personas que murieron en el colapso había tres colombianas, dos ecuatorianas y una guatemalteca, en medio de esta agonía hay un consuelo: los consulados de Ecuador y Colombia acompañan a las familias de sus compatriotas, mientras los allegados de los dos obreros ecuatorianos se preparan para llevar sus restos de vuelta a su país.

En medio de la conmoción, el Gobierno de Ecuador anunció este viernes que cubrirá la repatriación de José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Ariolfo Sigüencia Yupa, de 22.

En el caso de Caguana, se prevé un velatorio el domingo 15 de noviembre y el traslado a Ecuador el lunes 16, con destino final en Quisapincha, Tungurahua.

La fecha del traslado de Sigüencia, seguía en coordinación con su familia, informaron medios locales.

“El deseo de la familia ha sido que nuestro compatriota sea repatriado al Ecuador”, dijo a El Universo la cónsul general de Ecuador en Nueva York, Gicela Andrade Valens, en referencia a Caguana. Según el medio de Quito, uno de sus hermanos comunicó al consulado la decisión de la familia.

En el caso del guatemalteco Edgar Santiago Sapón Gutiérrez, de 26 años, el consulado de su país en la Gran Manzana orienta a la familia sobre los trámites y el fondo de asistencia para la repatriación. La Cancillería guatemalteca no ha informado una fecha de traslado.

Asimismo, el Consulado de Colombia reconfirmó que dos menores y un adulto colombianos murieron y que una compatriota resultó herida, en un comunicado informó del acompañamiento a las familias, sin anunciar traslados.

El adiós a dos jóvenes migrantes

En redes sociales se ha perfilado muy claramente la historia de los dos jóvenes ecuatorianos que tristemente están en el inventario de las víctimas.

En el caso de Gabriel Sigüencia Yupa, de 22 años, salió hace dos años de Ingapirca, en la provincia ecuatoriana de Cañar, para trabajar y ayudar a su familia. Vivía en El Bronx y el día del derrumbe se quedó a trabajar horas extra, contó su hermanastra, Kayla Chimborazo, a WABC.

Por su parte, José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, había llegado a Estados Unidos hacía unos seis años desde Quisapincha, en Tungurahua. Vivía en Bushwick y trabajaba en la construcción. Los fines de semana jugaba de delantero en el Club Deportivo La Bahía.

Era el sostén de su hogar y esperaba con su esposa el nacimiento de su segundo hijo. Tras su muerte, docentes de su hijo mayor organizaron una colecta para ayudar a la familia.

Fiscalía de Brooklyn investiga

A la par, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anunció una pesquisa penal. Su oficina trabaja con el Departamento de Edificios (DOB) y el Departamento de Investigación de la Ciudad (DOI) para determinar si alguna conducta delictiva contribuyó a las muertes. Las primeras diligencias estuvieron condicionadas por el rescate.

El jueves, a las 3:37 p. m., los bomberos concluyeron la búsqueda tras determinar que no quedaban más víctimas en el lugar y entregaron el sitio al DOB y al NYPD.

Hasta este viernes, no se habían anunciado cargos ni divulgado una conclusión técnica sobre la causa del colapso.

El edificio de tres pisos del 1321 de la Avenida Flatbush cayó hacia la excavación del lote contiguo, en el 2625 de Bedford Avenue, donde había obreros trabajando.

Como destacan varios reportes de medios locales el proyecto tenía permisos vigentes de excavación y cimentación. Meses antes, inspectores municipales habían constatado que la demolición en ese lote continuó pese a una orden de paralización, aunque se conoció que el DOB levantó la orden en mayo, tras corregirse las deficiencias señaladas.

Un informe previo a la construcción también había registrado grietas y desalineaciones en la mampostería del muro que daba hacia la obra.

Calle Ann: peritaje tardó dos años

Hay precedentes recientes en la Gran Manzana. El 18 de abril de 2023, el derrumbe de un estacionamiento en el 57 de la calle Ann en el Bajo Manhattan, dejó un muerto. De inmediato ingenieros municipales aseguraron el lugar y revisaron los edificios vecinos. Seguidamente, el DOB, el DOI y la Fiscalía de Manhattan iniciaron una investigación conjunta, y la Ciudad contrató a una firma de ingeniería para realizar un análisis independiente.

Finalmente, el informe técnico se publicó en abril de 2025. En ese caso, los investigadores determinaron que se habían retirado ladrillos y mortero de un pilar de carga sin permiso ni el apuntalamiento necesario. También identificaron deficiencias de mantenimiento y fallas en una evaluación de ingeniería.

Por la vía civil, una orden judicial dispuso que las demandas por el colapso se tramitaran de forma coordinada en Manhattan.

Líneas de ayuda para sobrevivientes y familiares