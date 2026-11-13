Video muestra el momento exacto del derrumbe del edificio en Brooklyn

Un video grabado desde el interior de un departamento captó el momento exacto en que un edificio residencial de 3 pisos se desplomó en Flatbush Avenue, Brooklyn. Las imágenes muestran cómo la estructura cedió en cuestión de segundos mientras trabajadores realizaban excavaciones en un terreno vacío ubicado justo al lado del inmueble.

El colapso dejó un saldo de 8 personas fallecidas y 18 heridas, entre ellas 4 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). 2 de las víctimas mortales eran niños. La tragedia también golpeó a varias comunidades inmigrantes, pues entre los fallecidos había personas originarias de México, Colombia, Ecuador y Trinidad.

Las imágenes, difundidas por CBS New York, ofrecen una perspectiva estremecedora de los últimos instantes antes de que el edificio se viniera abajo. Mientras tanto, las autoridades municipales comenzaron una investigación para determinar qué provocó el desplome y si existieron fallas durante los trabajos de construcción en el terreno contiguo.

El video que captó el derrumbe del edificio en Brooklyn

El registro fue entregado al medio citado anteriormente por Anderson Velez, uno de los residentes del edificio, quien no se encontraba en su vivienda cuando ocurrió el accidente.

La cámara instalada en el departamento muestra a sus 2 hijos, de 9 y 2 años, dentro de la sala. En un momento, el mayor comienza a gritar y corre para alejarse de la habitación. Casi simultáneamente, su madre aparece en el marco de una puerta, mientras el niño más pequeño permanece sentado en el suelo.

Segundos después, las paredes comienzan a ceder y el interior de la vivienda queda envuelto en una nube de polvo y escombros. La grabación permite observar la rapidez con la que la estructura pierde estabilidad. No hubo prácticamente tiempo para reaccionar.

La esposa de Velez y su hijo de 9 años fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. El menor de 2 años no sufrió lesiones.

La familia recibe ayuda mediante una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe, luego de perder su vivienda y enfrentar las consecuencias del siniestro.

8 muertos y 18 heridos: quiénes son las víctimas

El balance oficial del derrumbe fue de 8 personas fallecidas y 18 heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 niños de 9 y 10 años, además de adultos cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 31 años.

4 de los heridos eran integrantes del FDNY que participaron en las operaciones de emergencia. Los equipos de rescate trabajaron durante horas entre los restos de la construcción y dieron por concluidas las labores el jueves 12 de noviembre, después de recuperar a la última víctima.

¿Qué provocó el derrumbe en Flatbush Avenue?

La causa exacta del colapso todavía no ha sido determinada. Sin embargo, uno de los principales puntos de la investigación es la actividad que se desarrollaba en el terreno vacío situado junto al edificio residencial.

El comisionado del Departamento de Edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, confirmó que había trabajadores realizando excavaciones en esa propiedad cuando ocurrió el desplome.

Una de las hipótesis examinadas apunta a una posible falla en el sistema de apuntalamiento, utilizado para sostener el terreno y evitar que se produzcan movimientos que comprometan las estructuras cercanas.

Glenn Corbett, especialista en seguridad de la construcción y experto del John Jay College, señaló que la falla aparente podría estar relacionada con ese sistema de soporte. No obstante, advirtió que será necesario realizar un análisis más profundo para establecer por qué dejó de funcionar.

Los investigadores deberán determinar si existieron problemas en el diseño de la excavación, errores durante su ejecución o incumplimientos de los procedimientos de seguridad.

Por ahora, las autoridades no han presentado una conclusión definitiva ni han atribuido responsabilidades por el accidente.

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