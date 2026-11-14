Mamdani rechaza apoyar a Schumer para seguir como líder de la bancada demócrata en el Senado

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, negó apoyar al senador neoyorquino, Chuck Schumer, como el siguiente líder de la mayoría en el Senado, lo que señala que el legislador de más antigüedad de Nueva York se enfrenta a una gran oposición dentro de las filas de la bancada demócrata, incluso en el estado.

En una conferencia con los medios de comunicación, se le preguntó al alcalde si el senador, quien actualmente encabeza la minoría en el Senado, merecía otro mandato como líder cuando los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara alta en enero. En vez de responder directamente, Mamdani aseguró que el pueblo estadounidense votó por el cambio en los comicios del 3 de noviembre.

“Enviaron un mensaje claro: quieren un liderazgo demócrata integral que genere mejoras sustanciales para la clase trabajadora. Y como alcalde de la ciudad de Nueva York, eso es precisamente lo que quiero ver para los neoyorquinos en nuestros cinco distritos”, expresó Mamdani. “Así que me importa menos quiénes sean y más qué harán con ese poder”.

La decisión del alcalde de no respaldar a Schumer recuerda al rechazo del mismo senador al apoyar a Mamdani el año pasado, después de que este ganara la nominación demócrata a la alcaldía. Hasta el día de las elecciones, Schumer no dio a conocer a la prensa por quién había votado y solo expresó su deseo de “trabajar con el próximo alcalde”.

Elissa Slotkin, senadora de Michigan, el senador electo Abdul El-Sayed y el senador de Vermont, Bernie Sanders, han declarado que no apoyarían a Schumer como líder de su partido.

Schumer encabezó el liderazgo del Senado en 2021 y 2022, cuando los demócratas tenían una escasa mayoría, con la entonces vicepresidenta Kamala Harris como voto decisivo en caso de empate. En ese periodo, el Congreso dio luz verde a varias leyes importantes, entre ellas el paquete de estímulo económico por la COVID-19 y la ley bipartidista de infraestructura, que destinó miles de millones de dólares en ayuda a Nueva York.

Por su parte, el senador de Maryland, Chris Van Hollen, anunció el jueves en la noche su intención de desafiar a Schumer por el cargo del líder de la mayoría. En un comunicado publicado en las redes sociales, Van Hollen aseveró que el pueblo de EE.UU. exigía un nuevo liderazgo, informó Gothamist.

“En estas elecciones, los estadounidenses nos pidieron que reformáramos una economía manipulada en contra de los trabajadores y alimentada por la corrupción política. Para lograrlo, necesitamos un nuevo liderazgo”, escribió Van Hollen en X. “Esto no se trata de una sola persona, sino de responder a ese llamado. Por eso me postulo para Líder de la Mayoría del Senado”.

In this election, Americans called on us to unrig an economy rigged against working people & fueled by political corruption.



To deliver, we need new leadership. This isn't about any one person ? it’s about answering that call.



That's why I’m running for Senate Majority Leader. — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 13, 2026

El viernes, el Partido de las Familias Trabajadoras anunció su apoyo a Van Hollen para el puesto de líder del Senado.

Schumer respondió al anuncio de Van Hollen el jueves por la noche.

“Agradezco cualquier debate sobre el futuro de nuestro grupo parlamentario y el importante trabajo que tenemos por delante. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos —55 escaños y seguimos sumando es un resultado asombroso— y cuento con los votos necesarios para continuar como líder demócrata”, escribió Schumer en X. “Espero con interés liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir con las expectativas del pueblo estadounidense“.

I welcome any discussion about the future of our caucus and the important work ahead. I’m proud of what we’ve accomplished together?55 seats and counting is an amazing result?and I have the votes to continue serving as Democratic Leader.



I look forward to leading our new? — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 13, 2026

Las elecciones para la dirección del Senado están programadas para diciembre.

Sigue leyendo:

• Así avanza la mayoría demócrata en EE.UU. tras las elecciones de medio mandato

• Demócrata Scott Colom se convierte en el primer senador afroamericano por Mississippi en 145 años

• Retos de los demócratas de Nueva York para promover agenda progresista en Washington D.C.