Retos de los demócratas de Nueva York para promover agenda progresista en Washington D.C.

Nueva York volvió a ser protagonista en las elecciones generales del martes pasado, donde los demócratas recuperaron la mayoría del Congreso y el Senado federales de manera aplastante, en lo que es visto como un voto castigo a la gestión de los republicanos y del presidente, Donald Trump.

Y en medio del gozo del partido demócrata tras los resultados electorales, Nueva York se vislumbra también como protagonista, ya que muy seguramente, dos neoyorquinos, el congresista Hakeem Jeffries y el senador Chuck Schumer, se convertirán desde enero en los jefes de ambas cámaras legislativas, hecho que neoyorquinos de a pie esperan tenga un impacto positivo en mejorar la vida de quienes viven en la Gran Manzana.

El otro ingrediente que termina de darle mayor relevancia a Nueva York y esperanzas en el ajedrez político, que coincidirá con los dos últimos años del período de gobierno de Trump, es la llegada a Washington de congresistas de corte progresista y socialista.

Sangre nueva como las latinas Darializa Avila y Claire Valdez, impulsadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el experimentado excontralor municipal Brad Lander, quienes forman parte del grupo de 26 representantes neoyorquinos que se sentarán en la Cámara baja, ratifica que la Legislatura federal podría tener el sello de “Ciudad Gótica”.

Pero más allá del festejo por la victoria demócrata, que en los cinco condados fue evidente este miércoles, y que neoyorquinos como César Godinez ven como un motivo para “tener esperanzas”, según políticos y analistas, lo que se viene para los líderes del partido azul es un cartapacio de retos que tendrá incidencia directa en las elecciones presidenciales del 2027.

No es un cheque en blanco

Así lo asegura el analista política Carlos Vargas, quien recalca que el apoyo que los votantes latinos le dieron esta vez a los demócratas para alzarse con varias de sus victorias, no es un cheque en blanco que puede darse por descontado. El experto advierte que todo dependerá de los resultados que el próximo liderazgo legislativo federal promueva ante los clamores de los hispanos, que en el caso de la Ciudad de Nueva York es de casi el 30%.

“Lo que hemos visto por años es que el electorado hispano no le pertenece a ningún partido en particular. Vemos que se mueve de un lado a otro como pasó con las elecciones del 2024, cuando apoyaron más a Trump y a los republicanos al ver que los demócratas les habían dado la espalda en la resolución de sus necesidades”, manifestó Vargas.

“Y esta vez está ocurriendo lo mismo. Los hispanos, al ver que los republicanos no les resolvieron nada, decidieron votar por los demócratas y todo dependerá de lo que esta vez los demócratas hagan con sus reclamos. No podemos vaticinar nada por ahora”, agregó Vargas, al tiempo que mencionó que a pesar de que algunos triunfos del partido se lograron con candidatos de corte más progresista e incluso socialista, como fue el caso de la Gran Manzana, el panorama nacional sigue siendo más centrista.

“Es verdad que vimos a varios candidatos de ese corte ganando elecciones mayormente en áreas de Nueva York, pero cuando miramos el panorama de otros estados como Iowa, Kansas, Florida que le devolvieron escaños a los demócratas, sus plataformas son más de centro, entonces pienso que lo que vamos a ver es que seguirá el pulso entre esas dos fuerzas del partido, pero no necesariamente significa que va a virar más a la izquierda”, agregó el analista.

Y al referirse a los beneficios que Nueva York podría ver desde el gobierno federal con el triunfo demócrata y el liderazgo de neoyorquinos poniendo el ritmo del nuevo baile, el experto político aseguró que es probable que se logre destrabar varios proyectos de infraestructura y vivienda que impacten positivamente a la ciudad. Sin embargo recalcó que los demócratas se mantendrán en el centro.

Pero congresistas socialistas salidos de la Gran Manzana que se estrenarán en enero en las lides legislativas del Congreso, como Darializa Avila, no comparten la visión de Vargas y consideran que si el partido demócrata quiere seguir cosechando triunfos, necesita dar un timonazo hacia plataformas más de izquierda.

“Tenemos que organizar a los miembros de nuestro partido para que ellos entiendan la importancia de este momento y de esta lucha y que sepan que si no nos enfocamos en las cosas que necesitan las personas común y corrientes, ahora, estamos abriéndole la puerta a otro Trump”, asegura la futura congresista, de origen dominicano. “Merecemos un liderazgo que se alinee con lo que quiere su base. Y lo que quiere la base son esos programas socialistas, progresistas que nos de dignidad a las personas del común”.

En opinión de votantes neoyorquinos como Julio Valente, quien aseguró estar celebrando la estampida demócrata como si hubiera sido una elección presidencial, los demócratas tienen que promover programas concretos de alivio en temas como vivienda, comida, educación superior y también protecciones a inmigrantes.

“Los demócratas ganaron en buena parte por el apoyo que votantes latinos como yo les dimos y esta vez espero que no se hagan los desentendidos como suelen hacer, porque si no nos cumplen con acciones reales corremos el riesgo de volver a estar en dos años con una amenaza republicana”, comentó el mexicano. “Yo sé que pensar en una reforma migratoria en el próximo período es impensable, sí tienen que frenar a ICE y a Trump. Eso no es mucho pedir”.

Y aunque el senador Schumer se mostró muy optimista tras los resultados del martes y reconoció que los votantes salieron a manifestarse en las urnas rechazando las políticas del gobierno actual, no se ha referido al reto de reorganizar la agenda demócrata, algo que expertos afirman debe contemplar desde el principio.

El senador Chuck Schumer en una conferencia este miércoles 4 de noviembre. Crédito: EFE

“Contra todo pronóstico, nosotros los demócratas hemos ganado el Senado. Y tenemos cinco palabras para el pueblo estadounidense: El alivio está en camino”, dijo el líder demócrata, como una promesa que neoyorquinos como Luz Rodríguez esperan que “transforme en hechos y no solo palabras”.

Schumer recalcó que los demócratas ganaron porque se centraron en las necesidades de las familias estadounidenses, algo que se sabrá a ciencia cierta en los próximos meses.

“Ellos están sufriendo. No tienen una buena vida. Y están preocupados por su futuro y el futuro de sus hijos. Nos enfocamos en lo que necesitaban, lo que querían y lo que pedían. Los escuchamos. Y hablaron sobre los costos sobre todo, caos, y corrupción”, dijo el eventual futuro líder del Senado. “También reclutamos a excelentes candidatos, incluso en estados republicanos (…) Los republicanos tomaron una decisión y siguieron a Trump hasta el abismo. A veces hablaba de cosas irrelevantes y ridículas, pero la mayor parte del tiempo implementaba cosas que aumentaban sus costos: en la electricidad, en la atención medica, en los bienes”.

El líder del Senado reconoció que tiene claras las necesidades de los votantes, por lo que la gran tarea será promover programas “que se enfoquen en dar esos respiros que busca la clase trabajadora”, mencionó Lucas Montero, otro votante de la Gran Manzana.

“Nunca vacilamos. Escuchamos al pueblo estadounidense, lo que querían. Hablamos con ellos. Nos sentamos en sus cocinas y salas y les preguntamos: ¿Qué debemos hacer? Y nos lo dijeron, y nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos; ellos no”, dijo Schumer. “Los estadounidenses votaron por el cambio, y ahora los demócratas debemos cumplir”.

Datos

26 congresistas de NY van al Congreso federal

2 senadores de NY hay en el Senado federal

3 demócratas progresistas socialistas de NYC irán al Congreso

2 neoyorquinos serán los líderes del Senado y el Congreso

Los demócratas serán mayoría en el Senado y el Congreso desde enero de 2027



