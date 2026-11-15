Harry Kane respalda a Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United

El capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, avaló la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo del Manchester United tras ser consultado sobre el entrenador argentino en la rueda de prensa previa al choque de Inglaterra frente a Croacia por la Liga de Naciones.

Kane, quien alcanzó su plenitud futbolística bajo las órdenes de Pochettino en el Tottenham Hotspur (etapa en la que conquistaron el subcampeonato de la Premier League y disputaron la final de la UEFA Champions League en 2019 ante el Liverpool en Madrid), destacó la huella profesional y personal del preparador sudamericano: “Mauricio y yo tenemos una fantástica relación. Es uno de los entrenadores que más impacto ha tenido en mi carrera. Necesité su apoyo y él me ayudó dentro y fuera del campo, lo que fue muy bueno”.

El atacante, quien se prepara para alcanzar este jueves su internacionalidad número 126 y superar el récord histórico de Peter Shilton con los Three Lions, reiteró su admiración por el estratega: “Es un entrenador fantástico. Ha dirigido a algunos de los mejores clubes del mundo. No podría hablar mejor de él. Ahora tenemos que esperar y ver qué pasa, pero es una gran persona y un gran entrenador”.

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