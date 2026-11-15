Inglaterra frena la racha de España con soberbio triunfo de 3-2 en el Metropolitano

La selección de Inglaterra firmó una exhibición en el estadio Metropolitano y se impuso por 2-3 a España, poniendo fin a la histórica racha de la campeona del mundo de 44 partidos oficiales invicta y 968 días sin conocer la derrota.

El combinado dirigido por Thomas Tuchel desarmó a la Roja durante una primera mitad impecable, aunque sufrió en el tramo final ante el empuje de los de Luis de la Fuente, ayudados por la expulsión del visitante Anderson.

El encuentro comenzó con un vendaval británico que dejó sin capacidad de reacción a los locales. Apenas transcurrían dos minutos cuando Jude Bellingham, Anthony Gordon y Declan Rice ya habían generado claras ocasiones de peligro, exigiendo al guardameta Unai Simón.

a presión asfixiante ordenada por Tuchel maniató la medular española, cortocircuitando la salida de balón con un Mikel Merino que no logró asentarse como recambio de Fermín. Antes del descanso, un penalti cometido por Pau Cubarsí sobre Harry Kane (tras una acción protestada por posible falta previa sobre Marc Cucurella) permitió al delantero del Bayern de Múnich adelantar a los suyos desde los once metros.

La pesadilla para la Roja se acentuó al regreso de los vestuarios. En apenas cuatro minutos fatídicos, Konsa amplió diferencias con un remate de cabeza en un saque de esquina y Ben White firmó el 0-3 tras una soberbia asistencia de Bellingham. Con el marcador en contra y la necesidad de una reacción urgente, Luis de la Fuente movió el banquillo dando entrada a Fermín López y Pedri.

El punto de inflexión del encuentro llegó a falta de media hora para el final, cuando una presión asfixiante de Lamine Yamal sobre Quansah forzó el error defensivo; el joven extremo del Barcelona fue derribado en el área por Anderson, jugada que decretó penalti y tarjeta roja directa para el zaguero inglés. Mikel Oyarzabal transformó la pena máxima para encender la ilusión en el Metropolitano (1-2), y poco después, en una vertiginosa galopada de Lamine Yamal, Nico Williams aprovechó el servicio para anotar el 2-3 y desatar la locura.

Pese al acoso final de España, donde Trafford se erigió como salvador inglés con dos intervenciones providenciales ante Fermín y Aymeric Laporte, el marcador no se movió. Con este triunfo épico en Madrid, los de Thomas Tuchel arrebatan el liderato del grupo a España en la Liga de Naciones en una reedición de la élite mundial del fútbol.

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