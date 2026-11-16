La aerolínea United Airlines informó este lunes que resolvió un fallo tecnológico que provocó retrasos en sus vuelos de salida, en medio de una serie de interrupciones informáticas que han afectado distintos servicios en Estados Unidos durante los últimos días.

La compañía, con sede en Chicago, explicó que algunos vuelos sufrieron demoras debido al incidente, aunque precisó que las aeronaves que ya estaban en el aire y los servicios de su filial regional United Express no resultaron afectados. También indicó que no había señales de que el problema estuviera relacionado con un ataque de ciberseguridad.

Según informó la agencia Associated Press, la aerolínea solucionó la falla aproximadamente una hora y media después de que los pilotos comenzaran a notificar las dificultades a los controladores de tráfico aéreo. United ofreció disculpas a sus pasajeros por los inconvenientes a través de sus redes sociales.

Aunque la compañía no detalló de inmediato cuáles de sus sistemas presentaron problemas, los pilotos comunicaron a los controladores que la incidencia estaba relacionada con la plataforma utilizada para calcular el peso final de las aeronaves antes del despegue, un procedimiento necesario para garantizar que puedan operar de manera segura.

Una grabación difundida mediante la aplicación ATC mostró a un piloto de United en Houston solicitando autorización a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque mientras se restablecía el sistema.

Los retrasos también quedaron reflejados en los registros de FlightAware, una plataforma de seguimiento aéreo que contabilizaba 418 vuelos de United afectados a última hora de la tarde del lunes.

Una serie de fallos tecnológicos en Estados Unidos

El incidente de United se produjo pocos días después de que un problema en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender temporalmente los vuelos en todo el país.

El viernes, la agencia ordenó una paralización nacional de las operaciones aéreas después de que un nuevo enrutador instalado fallara y sobrecargara el sistema de control de tráfico aéreo, cuya infraestructura tecnológica es considerada obsoleta.

A primera hora de este lunes, miles de usuarios reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas bancarias en línea en entidades como JPMorgan Chase y otras instituciones financieras estadounidenses, debido a problemas técnicos.

Un día antes de la falla de la FAA, Microsoft enfrentó una interrupción importante de su servicio de correo electrónico Outlook. La compañía anunció el sábado que había restablecido completamente sus servicios.