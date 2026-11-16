Clientes de varios de los principales bancos de Estados Unidos reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea este lunes, debido a problemas que afectaron los servicios de distintas entidades financieras.

Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist figuraron entre las instituciones cuyos usuarios notificaron interrupciones o fallas en sus plataformas, de acuerdo con el sitio web Downdetector, que registra reportes de problemas en servicios digitales.

Un portavoz de Chase Bank confirmó que la entidad enfrenta un inconveniente técnico y descartó que se trate de un problema de ciberseguridad, reseñó The Associated Press.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”, señaló el representante en un comunicado.

Algunos usuarios de Chase recibieron un mensaje de advertencia al intentar utilizar los servicios digitales del banco. “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Inténtelo de nuevo más tarde”, indicaba la notificación.

Por su parte, un portavoz de U.S. Bank aseguró que los sistemas de la institución no estaban directamente afectados por las fallas. Sin embargo, advirtió que los clientes que intentaran enviar o recibir dinero mediante Zelle desde otra entidad financiera podían experimentar retrasos en las transacciones.

Zelle es una plataforma de pagos digitales cuya red es administrada por Early Warning Services, una compañía propiedad de varias instituciones financieras, entre ellas Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo.

Los reportes de este lunes se producen pocos días después de una interrupción de gran alcance en los servicios de Microsoft, que comenzó el viernes y se prolongó durante varias horas. La falla afectó herramientas como Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.