Las familias de los seis militares estadounidenses que murieron en un ataque con drones iraníes contra una instalación militar en Kuwait esperan conocer qué ocurrió y quiénes fueron responsables de las fallas de seguridad que dejaron expuestas a las tropas. Ocho meses después del incidente, el Ejército concluyó una investigación y comenzó a informar sus resultados a los familiares.

Una investigación de ocho meses realizada por el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, reveló que los militares desplegados en el puerto de Shuaiba habían advertido sobre la vulnerabilidad de sus instalaciones ante posibles ataques con drones antes del inicio de la guerra con Irán. Sin embargo, las medidas de protección solicitadas nunca llegaron al lugar.

El ataque ocurrió durante las primeras 24 horas del conflicto, cuando un dron iraní impactó contra un puesto de mando del Ejército estadounidense en Kuwait. Las seis víctimas fueron las primeras bajas estadounidenses de la guerra y el episodio constituyó el ataque más letal de Irán contra las fuerzas militares de Estados Unidos.

Entre los fallecidos estaba la sargento mayor Nicole Amor, integrante del 103º Comando de Apoyo Logístico de la Reserva del Ejército. Su esposo, Joey Amor, cuestionó duramente las decisiones de los oficiales responsables de la seguridad de la unidad.

“El mando de la 103ª División Aerotransportada ha manejado esto fatal. Y, para ser sincero, la culpa es suya. Mataron a mi esposa. Mataron a esos soldados. Y no es una cuestión política. Hay personas en ese mando que tomaron decisiones”, declaró a CBS.

Joey Amor afirmó que su esposa le había expresado preocupación por la seguridad de su unidad durante la semana anterior al ataque. Contó que fue la primera vez en 15 años que la escuchó hablar de esa manera.

“Sabía que algo iba a pasar. Todos sabían que algo iba a pasar”, recordó.

Advertencias sobre ataques con drones

De acuerdo con la investigación de 60 Minutes, el Pentágono había retirado alrededor de 90% de sus fuerzas terrestres de Kuwait antes de comenzar la guerra, en previsión de posibles represalias iraníes. Sin embargo, unos 70 integrantes de la unidad logística fueron enviados al puerto de Shuaiba, ubicado a unos 105 kilómetros de Irán.

El mayor Stephen Ramsbottom, subjefe de operaciones del 103º Regimiento, aseguró que las instalaciones no contaban con protección adecuada contra ataques aéreos. Las estructuras disponibles estaban diseñadas para resistir amenazas como coches bomba, pero no para enfrentar drones.

Ramsbottom afirmó que comunicó sus preocupaciones al comandante de la unidad, el general de brigada Clint Barnes, y que también advirtió al general de división John Hinson, responsable de supervisar las operaciones logísticas del Comando Central estadounidense.

“Lo mencioné dos veces en distintas reuniones, básicamente diciendo: ‘Oye, no veo cómo estamos protegidos aquí'”, relató. Según su testimonio, recibió como respuesta que no tenían que preocuparse por la protección.

El mayor también indicó que los militares solicitaron un sistema de defensa contra drones y que los superiores les dijeron que intentarían enviarlo. Sin embargo, el equipo nunca llegó a Shuaiba y los soldados desconocen si llegó a tramitarse formalmente la solicitud.

La semana pasada, Ramsbottom presentó una denuncia ante el Congreso para exigir una investigación sobre la falta de medidas específicas contra drones de ataque. También señaló que la instalación carecía de un médico, un puesto de primeros auxilios permanente y una ambulancia.

“Creo que esto es un fallo táctico del Ejército, de nuestros líderes y mío propio, hasta mi nivel”, reconoció. “No lo planeamos bien. Y esto debe servirnos de lección”, añadió.

CBS informó que seis militares que sobrevivieron al ataque aseguraron haber visto información de inteligencia estadounidense, antes del inicio de la guerra, que identificaba el puerto de Shuaiba como uno de los posibles objetivos iraníes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había defendido las condiciones de seguridad de las tropas un día después del ataque, el 2 de marzo. En esa oportunidad afirmó que las instalaciones estaban fortificadas y que, aunque ocasionalmente algún proyectil podía superar las defensas, se trataba de armas poderosas.

Familiares cuestionan la respuesta militar

Los testimonios recogidos por CBS también describen las circunstancias en las que los soldados recibieron el impacto del dron. Los sobrevivientes dijeron que a las 9:00 de la mañana del día siguiente a los primeros ataques contra Irán, el personal del puerto de Shuaiba recibió una señal de que la situación estaba bajo control y regresó a sus puestos.

Aproximadamente 30 minutos después, el dron impactó contra la instalación.

Joey Amor aseguró que su esposa todavía respiraba cuando sus compañeros la trasladaron en un vehículo todoterreno hacia un hospital local, pero cuestionó que los militares tuvieran que buscar centros médicos en internet para decidir dónde llevar a los heridos.

“Eso es absurdo”, afirmó. Al preguntarle si su esposa habría tenido posibilidades de sobrevivir con un plan de emergencia adecuado, respondió: “Creo que mi esposa tenía una oportunidad, sí”.

Las familias también relataron a CBS cómo recibieron la noticia de las muertes. Tina Marzan, cuyo esposo, el suboficial Robert Marzan, murió en el ataque después de 36 años de servicio militar, contó que fue necesario utilizar pruebas de ADN para identificar sus restos.

Michelle Tietjens, esposa del sargento mayor Noah Tietjens, recordó el momento en que tuvo que comunicarle a su hijo de 13 años que su padre no regresaría. Entre las pertenencias que preparó para el menor estaban una sudadera de su padre y un oso de peluche del Ejército.

Aunque los familiares recibieron honores militares y muestras de apoyo de la administración del presidente Donald Trump, manifestaron que todavía no conocen todos los detalles sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de sus seres queridos.

Marzan resumió en una palabra lo que ha recibido del Pentágono durante los ocho meses posteriores al ataque: “Nada”.

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