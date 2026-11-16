Mamdani cumple su promesa de campaña y desmantela el escuadrón táctico de protestas del NYPD

El alcalde Zohran Mamdani anunció la disolución de una unidad del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), muy criticada por su intervención en las protestas en la ciudad.

El alcalde anunció este lunes que el Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York sería disuelto formalmente y sus funciones principales se dividirán entre otras nuevas divisiones y otras ya existentes. Mamdani se había comprometido a cerrar el grupo en su campaña de 2025.

La unidad en cuestión se creó en el año 2015 con el objetivo de gestionar la lucha antiterrorista y el control de las multitudes, dos funciones que, de acuerdo con los críticos, requieren de un enfoque muy diferente. Desde su creación, el grupo ha sido demandado múltiples veces por acusaciones de brutalidad policial.

Mamdani aseguró que crearía una nueva unidad especialmente diseñada para mantener la paz en las manifestaciones públicas.

“Los neoyorquinos que ejercen su derecho constitucional a protestar no deberían recibir la misma respuesta policial que ante una amenaza terrorista”, declaró en un comunicado. “Estamos implementando un nuevo enfoque liderado por la ciudadanía que prioriza el diálogo, la participación y la reducción de la tensión”.

El SRG se convirtió en un símbolo de abuso policial en junio de 2020, en medio de las caóticas manifestaciones que se ampliaron por toda la ciudad después del asesinato de George Floyd a manos de los agentes de policía de Minneapolis.

Los oficiales del grupo fueron criticados por acorralar a los manifestantes, hacer uso del gas pimienta y porras, golpearlos y usar otras tácticas agresivas. La respuesta policial en aquel entonces derivó en múltiples demandas y cuantiosas indemnizaciones por parte de los contribuyentes a las víctimas de la actuación de la agencia del NYPD.

De acuerdo con lo que indicó la alcaldía, la respuesta a las protestas y el control de multitudes estarán ahora a cargo de un equipo nuevo enfocado en la desescalada, la coordinación civil y la reunión pacífica.

La unidad nueva tendrá el nombre de División de Diálogo Comunitario y Desescalada y formará parte de la Oficina de Seguridad Comunitaria de la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Su función principal será “planificar y responder a las protestas”, informaron.

Según lo proporcionado por el Ayuntamiento, el grupo colaborará con el Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda, un grupo de 30 agentes uniformados de la Oficina de Asuntos Comunitarios del NYPD especializados en comunicación y desescalada de multitudes.

We are disbanding the SRG. pic.twitter.com/VRMUiSQlxY — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 16, 2026

Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (ACLU), e incluso uno de los funcionarios del NYPD que ayudó a crear la unidad, han criticado al departamento por llevar vehículos blindados y armamento pesado a protestas pacíficas, informó Gothamist.

Ahora, en vez de eso, una División de Apoyo a la Patrulla, constituida por agentes rigurosamente seleccionados y entrenados, estará disponible para dar apoyo a otros equipos. Solo se necesitarán en situaciones peligrosas, apuntó la alcaldía.

“La desaparición del SRG es una victoria para nuestros derechos de la Primera Enmienda y para los defensores que trabajaron incansablemente para lograr este día”, explicó Donna Lieberman, directora ejecutiva de la NYCLU.

Asimismo, Lieberman hizo un llamado al Ayuntamiento a aprobar además la Ley de Comunidades Unidas para Rechazar la Brutalidad, que refleja fielmente la acción ejecutiva de Mamdani, para que las siguientes administraciones no pudieran dar marcha atrás debido a “cambios en el panorama político”.

En este sentido, las autoridades municipales anunciaron que varias de las prácticas que han causado más críticas por parte de manifestantes y defensores de las libertades civiles ya no están permitidas.

La alcaldía y el NYPD formalizarán la prohibición de acordonar a los manifestantes y prohibirán el uso de armas largas, gas pimienta y gas lacrimógeno en medio de las actividades amparadas por la Primera Enmienda.

Miembros del Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York se congregan frente a la puerta principal de la Universidad de Columbia, en Nueva York, la madrugada del viernes 26 de abril de 2024. Crédito: Aaron Morrison | AP

La Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York supervisará ahora las funciones antiterroristas de SRG, informó la ciudad.

Sin embargo, los dirigentes del sindicato policial criticaron el plan del alcalde.

“Hoy no es un buen día para los neoyorquinos que solo desean una ciudad segura y ordenada”, manifestó Patrick Hendry, presidente de la Asociación de Beneficencia Policial, en un comunicado. “El alcalde Mamdani está mostrando su verdadera cara: está dispuesto a poner en riesgo su seguridad y la de los agentes de policía para complacer a su base radical”.

Por su parte, la comisionada de policía Jessica Tisch declaró que respaldaba los cambios.

“Creo firmemente que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) siempre debe estar dispuesto a examinar su funcionamiento y a realizar mejoras“, aseveró. “Jamás apoyaría cambios que menoscaben la capacidad del NYPD para proteger a los neoyorquinos, ni que dejen a nuestros agentes sin los recursos necesarios para afrontar una amenaza grave”.

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