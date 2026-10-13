Mamdani encabeza ola de indignación política tras la redada federal a la congresista Ilhan Omar

Conocidos políticos de Nueva York, entre ellos el mismo alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, condenaron el lunes al gobierno del presidente Donald Trump luego de que agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) allanaran la casa de la representante de Minnesota, Ilham Omar, apenas tres meses antes de las elecciones de mitad de periodo.

Ocasio-Cortez, quien, junto con Omar, es considerada parte de una facción progresista informal del Congreso llamada “The Squad”, tildó el registro como un “abuso de poder sin precedentes”, mientras que Jeffries y otros líderes demócratas de la Cámara de Representantes acusaron a la administración republicana de usar las fuerzas del orden federales como arma contra los opositores políticos.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del DHS, ejecutaron una orden de registro autorizada por un tribunal en la casa de la demócrata en Washington el 12 de octubre, informaron New York Times y Associated Press.

Un vocero del Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que los funcionarios habían llevado a cabo el registro como parte de una investigación penal federal.

“Hoy, en el área de Washington, D.C., la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el Departamento de Justicia. Esta acción policial forma parte de una investigación penal federal en curso”, expresó el representante.

Omar confirmó que estaba a salvo en un comunicado publicado el lunes, acusando al mandatario republicano de tratar de intimidar a sus adversarios políticos.

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation.



I will not be? — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026

“Estoy bien. Que quede claro: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales”, escribió Omar. “Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política”.

“No me callarán”, agregó.

Demócratas de Nueva York criticaron el allanamiento

Mamdani condenó la redada estableciendo un paralelismo entre la historia migratoria de Omar y su propia experiencia al convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado.

“Esta mañana, el gobierno federal desplegó toda la fuerza del Departamento de Seguridad Nacional contra un miembro en funciones del Congreso por el delito de discrepar con la Casa Blanca”, escribió Mamdani en redes sociales.

This morning, the federal government turned the full force of the Department of Homeland Security against a sitting member of Congress for the offense of disagreeing with the White House.



The path to citizenship should not be weaponized against anyone, including Rep. Ilhan Omar,? https://t.co/aoICn88auK — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 12, 2026

“El camino hacia la ciudadanía no debe utilizarse como arma contra nadie, incluida la representante Ilhan Omar, una estadounidense naturalizada que juró lealtad a este país, el mismo juramento que yo presté”.

“La promesa de ciudadanía no debería estar supeditada a que alguien esté de acuerdo con el gobierno federal”, añadió.

Por su parte, Ocasio-Cortez denunció la operación en un comunicado en X.

For years, the Trump admin has launched slanderous attacks against Rep. Omar. This morning, the administration sent federal officials to raid her home.



We cannot and will not accept this unprecedented abuse of power. I stand with @Ilhan. https://t.co/e3KntPcs5Q — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) October 12, 2026

“Durante años, la administración Trump ha lanzado ataques difamatorios contra la representante Omar. Esta mañana, la administración envió funcionarios federales a allanar su casa”, escribió la congresista de El Bronx y Queens.

“No podemos ni vamos a aceptar este abuso de poder sin precedentes”, agregó.

En este sentido, Jeffries, demócrata por Brooklyn, se unió a la jefa de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, Katherine Clark, y al presidente del grupo parlamentario, Pete Aguilar, para emitir un comunicado rechazando el registro y pidiendo que los funcionarios federales rindan cuentas, informó AM NY.

“El allanamiento de la casa de la congresista Ilhan Omar por parte de la administración Trump es profundamente inquietante y plantea serias dudas sobre la continua instrumentalización corrupta del gobierno federal contra los adversarios de Donald Trump”, manifestaron los líderes demócratas.

Apuntaron al historial de ataques de Trump contra Omar y cuestionaron la orden de registrar la residencia de una miembro del Congreso en funciones a menos de un mes de que los votantes emitan su decisión.

“El pueblo estadounidense merece transparencia, y exigiremos que se rindan cuentas por el abuso de poder deshonesto del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia”, aseguraron.

Investigación federal sobre Omar

La búsqueda fue reportada en un inicio por Fox News y posteriormente detallada por NYT y AP News.

De acuerdo con el Times, la orden judicial identificaba supuestos delitos vinculados con la inmigración que estaban siendo investigados, entre ellos declaraciones falsas, fraude migratorio y conspiración. AP informó que observó a agentes federales sacando cajas de la propiedad, algunas marcadas como pruebas incautadas.

La oficina de Omar emitió un comunicado aparte, en el que describió la inspección como un “abuso de poder escandaloso” y una escalada de los ataques que Trump lleva a cabo desde hace tiempo contra ella.

“La congresista no ha hecho nada malo. Ningún presidente debería poder usar el poder del gobierno federal para intimidar a sus enemigos políticos”, declaró su oficina.

La búsqueda se produce después de declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno de Trump sobre el historial migratorio de Omar.

La búsqueda tuvo lugar apenas 22 días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en un periodo en el que el DOJ tradicionalmente ha evitado acciones de investigaciones abiertas que vinculen a candidatos políticos. Aunque no hay una prohibición formal, la politica del departamento prohíbe a los fiscales y agentes programar las investigaciones para influir en una elección.

Omar, quien llegó a Estados Unidos como una refugiada de Somalia y ha representado al 5.° distrito congresional de Minnesota desde 2019, negó repetidamente las acusaciones de fraude migratorio.

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