Detienen a un policía de Nueva York fuera de servicio por interferir en un control de tránsito

Un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fuera de servicio la madrugada del viernes después de interferir en un control de tránsito en el Alto Manhattan, tomando a un agente que estaba llevando a cabo el procedimiento, informaron las autoridades y las fuentes cercanas al asunto.

Daniel Almonte, de 35 años, intervino cuando vio a unos oficiales interactuando con una persona que había sido detenida cerca de las 2:30 de la madrugada en la intersección de Dyckman Street y Vermilyea Avenue en Inwood, indicaron las fuentes policiales.

De acuerdo con las fuentes, a Almonte, que no había participado anteriormente en la detención del automóvil, se le advirtió que retrocediera, pero en vez de eso agarró a un policía que estaba atendiendo el incidente, informó New York Post.

Asimismo, expresaron que los agentes en servicio procedieron a esposar a Almonte.

De acuerdo con el NYPD, fue acusado de obstrucción a la administración pública y alteración del orden público.

Los fiscales dijeron que Almonte fue puesto en libertad con una citación judicial que le obliga a comparecer ante el tribunal en una fecha posterior.

El departamento de policía lo suspendió de empleo y sueldo después de su detención.

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