La Policía local de Manila informó este lunes de la detención de 211 personas que han participado en protestas de cara a la visita del presidente Donald Trump a la capital filipina con motivo de la cumbre anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los arrestos se produjeron el domingo en la tarde en distintos puntos del área metropolitana de Manila en “protestas dispersas y enfrentamientos aislados”, según informaron en Facebook las fuerzas de seguridad, que precisaron que entre los detenidos había 20 menores, puestos en libertad posteriormente tras activarse los protocolos correspondientes.

La Policía añadió que, “si bien estos incidentes plantearon desafíos localizados para el orden público, no alteraron la evaluación general” de la jornada inaugural.

Los medios locales elevaron a 300 la cifra de personas bajo custodia policial, citando a los grupos convocantes. Uno de ellos, Bagong Alyansang Makabayan, denunció en redes sociales la “detención masiva de activistas” y contradijo la versión policial de que “la primera jornada de la cumbre de la ASEAN transcurrió de forma ‘generalmente pacífica'”.

La mayoría de las movilizaciones tuvieron como tema central el rechazo a la inminente visita a Manila de Trump, que llega el martes al país en el que es su primer viaje en nueve años, y al acuerdo Pax Silica, una iniciativa de Washington que propone la creación de un centro tecnológico en el norte del archipiélago.

El convenio, suscrito por Filipinas el pasado abril, fue impulsado internacionalmente por Estados Unidos para blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la inteligencia artificial (IA) con la intención de reducir la dependencia global de China.

Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, acoge desde el domingo y hasta el martes reuniones a las que asistirán más de una veintena de líderes mundiales.

EE.UU. es un socio clave de Filipinas en materia de seguridad, y ambos países mantienen un tratado de defensa mutua y han reforzado lazos con el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., por lo que, pese a las protestas, se espera que la visita sirva para transmitir una imagen de unión frente a China, a donde Trump viajará después.

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