Congresista demócrata que activó el caso Epstein apuesta por el juicio político a Trump

El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores que impulsó la investigación parlamentaria sobre el caso Epstein en 2025, aseguró que la nueva mayoría de su partido en el Capitolio combinará las medidas económicas para la clase trabajadora con la exigencia de responsabilidades políticas a la administración de Donald Trump mediante un juicio político.

El legislador defiende que ambas tareas pueden llevarse a cabo de manera simultánea. Durante una entrevista concedida a la agencia EFE en Washington, el legislador subrayó que la prioridad central consiste en mejorar la economía familiar y la calidad de vida de los trabajadores.

“El tema central es ayudar a la clase trabajadora y media de este país”, indicó Khanna, al tiempo que añadió que la máxima prioridad demócrata “es reducir los costos, poner fin a la guerra, bajar los precios de los alimentos, de la gasolina y de la atención médica”.

Control político y exigencia de responsabilidades

Khanna, quien impulsó las investigaciones parlamentarias sobre el caso Epstein en 2025, sostiene que la futura mayoría demócrata en el Capitolio debe compaginar el alivio económico con el control a la administración actual.

“Primero, necesitamos poner fin a la guerra en Irán. Si ponemos fin a la guerra en Irán, eso hará que bajen los precios de la gasolina y de los alimentos, pero también tenemos que hacer un juicio político a Trump para que rinda cuentas por toda la corrupción y por involucrarnos en todas estas guerras ilegales”, explicó el congresista.

Asimismo, la estrategia parlamentaria contempla retomar acciones contra funcionarios del Ejecutivo. Entre los planes figura intentar activar de nuevo en enero un juicio político contra el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras el intento fallido previo debido a la ausencia de congresistas. “Con suerte podemos lograr que algunos republicanos cedan”, afirmó.

Posible aspiración presidencial y contexto electoral

Tras los comicios del pasado 3 de noviembre, seguidores del legislador crearon la plataforma “Run Ro” para promover una posible candidatura suya a la presidencia de Estados Unidos de cara a 2028. Al ser consultado sobre esta iniciativa, Khanna respondió que “lo estoy considerando”. Sin embargo, redirigió de inmediato la atención hacia la agenda legislativa actual: “ahora mismo el enfoque es ¿cómo terminamos la guerra en Irán?”.

Por su parte, tras reconocer inicialmente los resultados electorales, el presidente Donald Trump cuestionó la validez de los comicios a través de mensajes en su plataforma Truth Social sin presentar pruebas. Ante estas acusaciones, Khanna restó importancia a los señalamientos al recalcar la magnitud de los resultados:

“La victoria es tan grande, tan masiva, que incluso las afirmaciones de Trump cayeron en saco roto“, declaró, y concluyó que el proceso electoral constituyó “una gran celebración de la democracia estadounidense. Este país está avanzando más allá de los capítulos oscuros de Donald Trump”.

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