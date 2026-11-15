Mike Pence critica a Trump por detener la ofensiva militar contra Irán y adoptar una política de apaciguamiento

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence cuestionó la decisión del presidente Donald Trump de detener la ofensiva militar contra Irán después de cinco semanas de operaciones y consideró que el gobierno estadounidense debió continuar los ataques en lugar de adoptar una postura de apaciguamiento frente a Teherán.

Durante una entrevista con Kristen Welker en el programa Meet the Press de NBC, Pence rechazó la explicación del actual vicepresidente, J.D. Vance, quien atribuyó a la guerra contra Irán una parte importante de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

“J.D. Vance está equivocado. No perdimos estas elecciones de medio mandato por la guerra”, afirmó Pence, quien sostuvo que el descontento de los votantes estuvo relacionado con la decisión de interrumpir la ofensiva militar cuando, a su juicio, Estados Unidos tenía una posición favorable en el conflicto.

El exvicepresidente destacó los resultados de la operación militar estadounidense, denominada Epic Fury, y aseguró que las fuerzas armadas habían hundido la Armada iraní, conseguido superioridad aérea y destruido 15,000 instalaciones militares en Irán.

Sin embargo, cuestionó que, después de cinco semanas de ataques, la administración Trump decidiera detener las operaciones. “Hicimos una pausa y comenzamos a abrazar la política de apaciguamiento”, expresó.

Pence argumentó que los estadounidenses no estaban necesariamente inconformes con la decisión de atacar a Irán, al que describió como el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo, sino con que Washington interrumpiera la ofensiva sin alcanzar, desde su perspectiva, una derrota definitiva del adversario.

“Uno no hace la paz con su enemigo, hace la paz con su enemigo derrotado”, dijo al defender la continuidad de la presión militar sobre Teherán.

Como ejemplo de que Irán no había abandonado sus acciones contra intereses estadounidenses, Pence mencionó los ataques que el país continuaba lanzando contra objetivos de Estados Unidos en Baréin.

El exvicepresidente también relacionó la decisión de detener las operaciones con las corrientes aislacionistas del ala populista de la derecha estadounidense, que, aseguró, han ganado influencia dentro de la actual administración.

Sus declaraciones se produjeron después de que Vance señalara que la guerra contra Irán pudo haber alejado a parte de los seguidores de Trump y contribuido a los resultados electorales desfavorables para los republicanos. Pence, sin embargo, sostuvo que el problema no fue haber iniciado la ofensiva, sino haberla detenido.

En la misma entrevista, el exvicepresidente identificó otros factores que explicarían el revés electoral republicano, entre ellos los aranceles proteccionistas, el incremento de la deuda nacional, la postura de Washington frente a Rusia y los cuestionamientos por posibles conflictos de intereses y corrupción en la administración Trump.

Pence consideró que su partido necesita recuperar los principios conservadores tradicionales, entre ellos la responsabilidad fiscal, una política de defensa firme y los valores tradicionales, para recuperar el respaldo de los votantes.