El delantero Romelu Lukaku (33 años), máximo artillero histórico de la selección de Bélgica con 94 goles en 135 partidos internacionales, anunció este lunes su retirada definitiva de los Diablos Rojos tras 16 años defendiendo la camiseta nacional. El actual atacante del Fenerbahçe turco comunicó su decisión a través de su cuenta oficial de Instagram: “Nunca olvidaré estos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí”.

Nacido en Amberes el 13 de mayo de 1993, Lukaku debutó con la selección absoluta en marzo de 2010 con apenas 16 años, erigiéndose en una de las piedras angulares de la llamada “generación dorada” del fútbol belga junto a referentes aún en activo como Kevin De Bruyne (35 años) y Thibaut Courtois (34 años).

A lo largo de más de década y media como principal referencia ofensiva del combinado europeo, disputó tres Eurocopas y cuatro Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026).

“Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles. Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado de cada momento”, expresó el ariete, agradeciendo el respaldo de compañeros, entrenadores y aficionados. El adiós del goleador (quien tras pasar por Inglaterra e Italia fichó por el Fenerbahçe en agosto de 2026) se produce un día después de que Bélgica sellara su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones al vencer 4-1 a Italia, duelo en el que permaneció en el banquillo por molestias en la cadera, quedando su última aparición en el campo registrada el pasado 5 de octubre ante Francia.

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