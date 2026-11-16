Dos agentes del Departamento de Seguridad Pública de Co-op City resultaron heridos de bala este lunes durante un tiroteo en un complejo residencial del Bronx, en Nueva York. Las lesiones no ponen en peligro sus vidas, informó la Policía de Nueva York.

El presunto responsable del ataque fue encontrado muerto dentro de un apartamento, tras atrincherarse en la vivienda. De acuerdo con las autoridades, el hombre se habría quitado la vida con un disparo, publicó AP.

Los dos agentes heridos pertenecen al servicio de seguridad privada de Co-op City y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La Policía de Nueva York modificó el balance inicial del incidente, después de haber informado que tres personas habían resultado heridas. Posteriormente confirmó que las víctimas del tiroteo eran dos agentes de seguridad del complejo.

El suceso ocurrió en Co-op City, un extenso desarrollo residencial ubicado en el Bronx que fue construido entre las décadas de 1960 y 1970 como una alternativa de vivienda para familias de clase media.

El complejo cuenta con más de 15,300 apartamentos cooperativos distribuidos en edificios de gran altura y casas adosadas. En sus instalaciones viven aproximadamente 50,000 personas y dispone de su propio código postal.

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