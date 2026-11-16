Un sujeto de 35 años fue arrestado y acusado de asesinato después de que, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), su tía fuera hallada muerta a golpes en la casa de El Bronx que los dos compartían.

Las autoridades indicaron que los oficiales respondieron a una llamada sobre una agresión en curso en el número 754 de la calle Manida, poco después de la medianoche del sábado.

El NYPD señaló que cuando los funcionarios se apersonaron al lugar de los hechos, Carmen Núñez, de 75 años, estaba inconsciente y sin reaccionar. Los paramédicos la llevaron de urgencia al Hospital Lincoln, donde fue declarada muerta, informaron.

Los agentes capturaron a Joshua Núñez en la escena y lo acusaron de asesinato, homicidio involuntario y agresión el domingo en la mañana, informó Gothamist.

En los registros se puede observar que ambos residían en la dirección de El Bronx donde se denunció el ataque, pero las autoridades no dieron información adicional sobre el motivo de la golpiza mortal ni si había alguien más presente.

En lo que va de 2026, se han registrado tres homicidios en la zona, que incluye Hunts Point y Longwood, la misma tasa del año pasado, de acuerdo con los datos del NYPD. Los asaltos con agravantes en el área han disminuido alrededor de un 10% en lo que va de año con respecto a 2025.

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