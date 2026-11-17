Si vas a preparar la cena de Acción de Gracias, puedes usar el saldo de SNAP de tu tarjeta EBT para comprar un pavo, verduras y otros ingredientes. La diferencia está en cómo se vende la comida, ya que un pavo congelado para cocinar en casa sí califica, mientras que uno asado que se vende caliente en el supermercado queda fuera.

Qué alimentos para la cena puedes pagar con SNAP

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) cubre carne, aves y pescado.

Si el pavo no está en tu menú, puedes usar tus beneficios para comprar pollo, carne de res o pescado.

También puedes pagar las papas para el puré, los ejotes para una cazuela, el pan y el apio para el relleno o las manzanas para el postre.

Los productos lácteos, como la leche y la mantequilla, también califican.

Según NYC311, el portal oficial de atención ciudadana de Nueva York incluye entre las compras permitidas los cereales, los aperitivos y las bebidas sin alcohol, así como el agua y el hielo aptos para el consumo humano.

La tarjeta también sirve para comprar fórmula para bebés y semillas o plantas que produzcan alimentos o hierbas para cocinar.

Qué debes pagar por separado

En los supermercados, SNAP no cubre alimentos que estén calientes al momento de pagar.

NYC311 también señala que quedan fuera las comidas preparadas para consumir dentro del establecimiento, aunque se sirvan frías.

En el estado de Nueva York hay una excepción para quienes califican para el Programa de Comidas en Restaurantes, ya que pueden usar su saldo de SNAP para comprar comidas preparadas en los restaurantes participantes.

Si en la misma compra llevas vino, platos de papel, utensilios de cocina o recipientes para guardar las sobras, tendrás que pagarlos con otro método.

La misma regla se aplica a los frascos y tapas para conservas, los recipientes para congelar y el papel para envolver alimentos.

Tampoco se pueden pagar con SNAP el tabaco, los productos de limpieza o de aseo personal, los artículos para mascotas, los medicamentos, las vitaminas, los minerales ni los suministros de jardinería, como fertilizantes o turba.

Qué hacer si una tienda rechaza una compra permitida

Para aceptar pagos con SNAP, el comercio debe estar autorizado por el programa federal.

Si una tienda participante se niega a aceptar tus beneficios para una compra que sí cumple las reglas, NYC311 indica que puedes presentar una queja en línea ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Sigue leyendo:

– ¿Recibes SNAP en Nueva York? Así puedes obtener hasta $10 extra al día al comprar frutas y verduras

– Thanksgiving y Navidad en NYC: comida gratis, juguetes y ayudas para familias

– Mamdani acuerda con Trump una prórroga de 90 días para las bodegas que aceptan cupones de alimentos