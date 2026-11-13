Mamdani acuerda con Trump una prórroga de 90 días para las bodegas que aceptan cupones de alimentos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes que alcanzó un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplazar durante al menos 90 días la aplicación de una nueva normativa federal que establece requisitos adicionales para las bodegas y tiendas de conveniencia que participan en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Mamdani explicó en una rueda de prensa que la extensión permitirá a los pequeños comerciantes disponer de más tiempo para cumplir con las nuevas exigencias, que podrían afectar a decenas de miles de establecimientos en todo el país. La prórroga entra en vigor este viernes.

“El presidente ha accedido a conceder a los propietarios de pequeñas empresas una prórroga de al menos 90 días para cumplir con una normativa que habría afectado a decenas de miles de tiendas de alimentación y bodegas de todo el país que aceptan el programa”, afirmó el alcalde.

La normativa, impulsada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, amplió la cantidad y variedad de productos básicos que los comercios deben mantener disponibles para continuar aceptando los pagos realizados mediante las tarjetas del SNAP, programa federal que proporciona asistencia económica para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos.

Entre los requisitos figuran mayores opciones de productos en cuatro categorías: lácteos, cereales, proteínas, y frutas y verduras.

Mamdani cuestionó las condiciones establecidas por el gobierno federal y advirtió que podrían poner en riesgo la continuidad de pequeños establecimientos en Nueva York y otras ciudades del país.

“Para los gigantes corporativos del sector alimentario, estos requisitos no supusieron un gran reto, pero la historia fue diferente para nuestras tiendas de barrio y bodegas”, señaló.

Los establecimientos que no logren adaptarse a las nuevas disposiciones podrían perder la autorización para recibir pagos del SNAP, lo que comprometería sus ingresos y, en algunos casos, su permanencia.

El alcalde agradeció a Trump y a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, por aceptar la extensión, que se produjo días después de que enviara una carta a la Casa Blanca para solicitar una prórroga de seis meses.

El acuerdo ocurre en medio de las diferencias entre la administración municipal y el gobierno federal por los recortes impulsados por Trump al programa de asistencia alimentaria.

Más de 12% de la población estadounidense recibe beneficios del SNAP. En Nueva York, alrededor de 1.6 millones de habitantes dependen de esta ayuda para adquirir alimentos.

Las bodegas y tiendas de barrio constituyen una fuente importante de productos básicos para numerosas familias, especialmente en comunidades donde estos establecimientos tienen una presencia predominante. Para muchos de sus propietarios, los pagos del programa representan una parte fundamental de sus ingresos y, en sectores del Bronx, pueden alcanzar hasta 70% de la facturación.

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