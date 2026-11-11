¿Recibes SNAP en Nueva York? Así puedes obtener hasta $10 extra al día al comprar frutas y verduras

Si recibes SNAP en la ciudad de Nueva York, puedes sumar hasta $10 diarios para tu próxima compra de frutas, verduras y frijoles. El programa Get the Good Stuff iguala lo que gastas con tu tarjeta EBT en productos elegibles en supermercados participantes.

Cómo conseguir y usar el saldo extra

Pide la tarjeta rosa de Get the Good Stuff en la caja o en atención al cliente de un supermercado participante.

Preséntala antes de pagar con EBT. Si gastas $6 en alimentos elegibles, se cargarán $6 en la tarjeta rosa para una compra posterior. Si gastas $15, recibirás $10, el máximo diario.

Además de frutas, verduras y hierbas frescas, califican productos congelados, enlatados o secos, incluidos frijoles y lentejas, sin azúcar, sal ni grasa añadidas.

La ciudad incorporará hasta 12 supermercados

El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció el 5 de noviembre que el programa, disponible en 21 tiendas, podría sumar hasta 12 establecimientos, un aumento de hasta 57%.

El Departamento de Salud y el Fund for Public Health NYC aceptarán solicitudes de comercios hasta el 20 de noviembre.

“En la ciudad más rica del país más rico de la historia del mundo, demasiadas familias de Nueva York no pueden pagar los alimentos que necesitan”, dijo Mamdani.

“Get the Good Stuff ayuda a los beneficiarios de SNAP a aprovechar mejor sus beneficios y llevar a casa frutas, verduras y frijoles frescos”.

“Estamos ampliando este programa porque todos los neoyorquinos merecen acceso a alimentos nutritivos, sin importar cuánto ganen”, añadió.

Desde 2019, el programa ha respaldado $8.9 millones en compras elegibles y generado más de $12 millones en impacto económico.

Cuenta con $3.1 millones anuales en el presupuesto del año fiscal 2027, y su expansión se apoya en una subvención federal de $5.7 millones del Programa de Incentivos Nutricionales Gus Schumacher.

Por qué se amplía la ayuda

Entre los adultos en riesgo de inseguridad alimentaria, casi ocho de cada diez tenían dificultades para pagar comidas equilibradas, 18% no había comido frutas ni verduras el día anterior y casi un tercio había recibido alimentos de servicios de emergencia.

Health Bucks ofrece otro incentivo en los mercados

Health Bucks entrega $2 en cupones por cada $2 de SNAP gastados en mercados y puestos agrícolas participantes.

Su límite diario subirá de $10 a $14, un aumento del 40%. La ciudad prevé distribuir casi $2.3 millones en 2027.

Puedes ubicar comercios de ambos programas en el Mapa de Salud de NYC.

La Alcaldía también identificó La Marqueta, en East Harlem, como primera sede de su plan para abrir un supermercado municipal en cada distrito antes de terminar el primer mandato de Mamdani.

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