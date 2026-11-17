Una pequeña pintura de apenas 18 por 24 centímetros se convirtió en el centro de una controversia internacional sobre la conservación del patrimonio artístico de México. La obra, titulada “Congreso de los pueblos por la paz”, fue realizada por Frida Kahlo en 1952 y figura entre los lotes de la subasta nocturna del siglo XX organizada por Christie’s en Nueva York, programada para este martes 17 de noviembre.

El precio estimado de la pieza oscila entre los $2 y $3.5 millones de dólares. Sin embargo, más allá de su valor en el mercado del arte, la venta ha despertado cuestionamientos sobre su procedencia, las condiciones en las que salió de México y el papel de las autoridades culturales para proteger las creaciones de una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente.

El colectivo Defendamos la Colección Gelman pidió la intervención de las instituciones mexicanas para impedir la operación. Su argumento es que la pintura formaría parte del legado que el muralista Diego Rivera destinó al pueblo de México en 1957 y, por tanto, debería permanecer bajo resguardo de la Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo en Coyoacán, Ciudad de México.

La organización sostiene que existe documentación notariada que respalda la inclusión de la pieza en el inventario de bienes vinculados con el legado de Rivera. Por ello, considera que su presencia en el catálogo de una subasta internacional requiere una explicación por parte de las autoridades.

¿Por qué el colectivo pide detener la subasta de Frida Kahlo?

En su pronunciamiento, Defendamos la Colección Gelman retomó los señalamientos que Hilda Trujillo, exdirectora del Museo Frida Kahlo y del Museo Diego Rivera-Anahuacalli, había realizado anteriormente sobre la salida de distintas obras de ambos artistas de sus recintos.

Entre las piezas mencionadas se encuentra precisamente el óleo de 1952. Según el colectivo, el inventario original elaborado para proteger el patrimonio de la Casa Azul establecía restricciones expresas para evitar que los objetos fueran retirados del inmueble.

El documento, de acuerdo con la organización, señalaba que los bienes no podían ser extraídos bajo ningún motivo o pretexto, ni siquiera para participar en exposiciones. Esta disposición es uno de los principales argumentos con los que el grupo cuestiona que la pintura haya terminado en el circuito comercial internacional.

La preocupación también se relaciona con otros movimientos de obras pertenecientes a colecciones mexicanas. El colectivo ha cuestionado la protección institucional de piezas de la Colección Gelman que actualmente se encuentran en España y considera que estos casos reflejan dificultades para garantizar la conservación del patrimonio nacional.

En su comunicado, sus integrantes reclamaron que las autoridades culturales permitan que una obra que consideran parte del legado público mexicano llegue al mercado privado sin que se haya esclarecido suficientemente su trayectoria.

No obstante, la discusión no se limita a determinar quién puede vender la pintura. También involucra la documentación histórica sobre su salida del país, las condiciones de la donación y el alcance de las disposiciones legales que protegen la obra de Kahlo.

INBAL sostiene que la obra salió de México antes de la declaratoria de 1984

Ante las críticas, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitió una tarjeta informativa para explicar por qué considera que la comercialización de la pintura en el extranjero no contraviene las disposiciones mexicanas de protección al patrimonio artístico.

La institución señaló que Congreso de los pueblos por la paz fue pintada en octubre de 1952 y que salió de México en 1953, más de 3 décadas antes de que se publicara el decreto que declaró monumento artístico la obra de Frida Kahlo.

La declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1984. De acuerdo con la interpretación del INBAL, la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio mexicano cuando entró en vigor esa disposición.

Para respaldar su explicación, el organismo citó investigaciones del historiador del arte Luis-Martín Lozano, quien colaboró en la catalogación de la pieza para Christie’s. Según esta referencia, Kahlo realizó la pintura para el Congreso de los Pueblos por la Paz y la donó en vida a esa organización.

Además, el INBAL indicó que Diego Rivera habría trasladado la obra a Viena en 1953, cuando asistió a un encuentro internacional relacionado con el movimiento pacifista. Este hecho también aparece documentado en las memorias de Emma Hurtado, última esposa del muralista, y en las investigaciones de la crítica de arte Raquel Tibol.

Sin embargo, el instituto no dio por concluida la revisión. Como parte de su protocolo de seguimiento, informó que su área jurídica solicitó a Christie’s los documentos necesarios para acreditar la procedencia y la propiedad de la pintura.

¿Cómo llegó la pintura de Frida Kahlo a Christie’s en Nueva York?

Otro punto importante de la controversia es la trayectoria comercial de la pieza. La información de procedencia difundida por Christie’s menciona a la Galería Ramis Barquet, con sede en Nueva York, entre sus antecedentes de propiedad. Posteriormente, la pintura fue ofrecida en una subasta de Sotheby’s en 2020.

La casa Christie’s la incluyó nuevamente en su catálogo para la Subasta nocturna del siglo XX, identificada como el lote 72A, con una estimación de entre $2 y $3.5 millones.

El recorrido de la pintura por galerías y casas de subastas internacionales es precisamente uno de los aspectos que las autoridades mexicanas buscan esclarecer mediante la documentación solicitada.

Por ahora, el INBAL ha expuesto su interpretación jurídica, mientras que Defendamos la Colección Gelman insiste en que la pieza debe considerarse parte del patrimonio que Rivera dejó al pueblo mexicano. Son dos posturas que parten de documentos y antecedentes distintos y que mantienen abierta la discusión sobre la propiedad y custodia de la obra.

El caso también vuelve a colocar bajo la lupa la situación de las colecciones artísticas mexicanas que se encuentran fuera del país. La discusión no solo involucra el valor económico de una pintura de Frida Kahlo, sino la responsabilidad de conservar y documentar el destino de las piezas que integran el legado cultural de México.

La subasta prevista para este martes en Nueva York será, por tanto, un nuevo episodio de una disputa que trasciende el mercado del arte. La respuesta de Christie’s a la solicitud del INBAL y la documentación que pueda presentar serán elementos fundamentales para aclarar la procedencia de Congreso de los pueblos por la paz y determinar si existen motivos para cuestionar su comercialización.

Mientras tanto, el colectivo mantiene su exigencia de que las autoridades intervengan y expliquen cómo una pintura que, según sus investigaciones, debía permanecer vinculada a la Casa Azul terminó en una subasta internacional.

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