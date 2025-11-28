El inesperado hallazgo de un posible cuadro renacentista valorado en $750,000

El sueño de todo coleccionista acaba de cumplirse en Oxfordshire, Reino Unido.

Un cuadro que llevaba años escondido bajo un banco de trabajo en un garaje pasó de ser chatarra doméstica a convertirse en una de las ventas más llamativas del año en el mercado del arte.

La pieza, una tabla renacentista titulada “Madonna y el niño”, resultó ser obra del pintor italiano del siglo XV Pietro Vannucci, conocido como Perugino, uno de los grandes maestros del Renacimiento temprano y contemporáneo de Leonardo da Vinci. El hallazgo ha provocado un inesperado revuelo, especialmente porque su dueño original no tenía idea del tesoro que guardaba.

Una subasta frenética y un récord inesperado

El cuadro salió al mercado a través de JS Fine Arts, una casa de subastas en Banbury. Tan pronto como apareció en línea, la pieza desató una ola de llamadas y correos de coleccionistas internacionales, que colapsaron temporalmente las líneas del lugar.

Cuando finalmente comenzó la puja, la escena fue descrita como “caótica y electrizante”: 15 minutos intensos de ofertas por teléfono, internet y en la sala. El martillo cayó en unos $750,000 dólares, rompiendo con todos los récords previos de la casa.

“Cuando el martillo cayó, hubo un silencio, y luego aplausos”, declaró Joe Smith, subastador principal. “Fue uno de esos momentos que todo subastador sueña vivir”.

Nada mal para una obra que pasó años absorbiendo polvo junto a un taladro y herramientas oxidadas.

¿Un verdadero Perugino? Los expertos creen que sí

A medida que especialistas evaluaban la pintura, el consenso comenzó a crecer: la pieza podía ser auténtica. Su estilo, figuras serenas, rostros armoniosos, paisajes suaves, coincide con las características más celebradas de Perugino, uno de los artistas más influyentes de la Italia del Quattrocento.

“Sabíamos que era especial”, señaló Smith. “Pero la respuesta superó cualquier expectativa. Mientras más la observabas, más evidente era la calidad del trabajo y la elegancia de los detalles renacentistas”.

Perugino, conocido como “Il Perugino”, llegó a ser considerado un maestro de maestros. Fue llamado junto a Sandro Botticelli para decorar la Capilla Sixtina antes de que Michelangelo transformara su techo en un icono universal. Su alumno más famoso, Rafael, heredó y perfeccionó su estilo, llegando a eclipsarlo por completo en la historia del arte.

Incluso Miguel Ángel mostró desdén hacia él, llamándolo “torpe”, según archivos del Victoria & Albert Museum. Pero el mercado del arte actual parece querer corregir esa antigua opinión.

El destino del cuadro: investigación, restauración y discreción

El comprador, que prefiere mantener el anonimato, ya envió la obra a un conservador profesional. El proceso de autenticación podría tardar meses o incluso años, pero si se confirma su autoría, la pieza podría formar parte del prestigioso corpus de Perugino, cuyas obras cuelgan en museos como el Victoria & Albert Museum, que adquirió un fresco suyo en 1862.

Por ahora, el cuadro inicia un nuevo capítulo lejos del olor a gasolina de un garaje inglés.

Otra Madonna que causa revuelo… pero por razones muy distintas

Mientras la “Madonna y el niño” británica protagoniza una historia digna de película, al otro lado del mundo un drama de tintes espirituales se desarrolla en Hawaii.

En Honolulu, un cuadro barato de una Virgen con el Niño, comprado en oferta por $20 en Toronto, está atrayendo multitudes a la iglesia ortodoxa rusa Holy Theotokos of Iveron. El motivo: los fieles aseguran que la imagen está llorando mirra, una resina aromática tradicionalmente asociada a milagros en la tradición cristiana.

La pintura, colocada en un altar especial, exuda un líquido fragante que los creyentes recogen con paños. Para muchos, la mirra tiene propiedades curativas que van desde aliviar dolores articulares hasta tratar enfermedades graves.

El fenómeno no es nuevo para la congregación. En 2010, el sacerdote Padre Nectarios Yangson afirmó que el aroma de la mirra era tan fuerte en una ocasión que hasta su gato se puso de pie sobre dos patas para olfatearlo.

