Pierna de jamón se vende por $10 millones en subasta de Kentucky

Una pieza de jamón de apenas 16.7 libras alcanzó la sorprendente cifra de $10 millones durante una tradicional subasta de Kentucky. Sin embargo, detrás del precio récord hay un propósito benéfico: el dinero será distribuido entre organizaciones del estado.

Una puja que comenzó con unos cientos y terminó en millones

El Grand Champion Country Ham fue presentado durante la edición 62 del Kentucky Farm Bureau Country Ham Breakfast and Charity Auction, una tradición de la Feria Estatal de Kentucky que reúne a agricultores, legisladores, productores agrícolas, empresarios y filántropos.

Según UNILAD, las ofertas comenzaron en apenas unos cientos, pero rápidamente aumentaron hasta alcanzar ocho cifras.

Finalmente, Joe Craft, director ejecutivo de la compañía de carbón Alliance Resource Partners, y su esposa Kelly Craft, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, participaron junto con Central Bank para llegar a la oferta ganadora de $10 millones.

People detalló que los Craft aportaron $5 millones y se asociaron con Central Bank para completar los $10 millones.

La pieza fue elaborada por Tim Berry, de Clifty Farm Country Meats, en Scottsville, Kentucky.

Durante el evento, al que asistieron unas 1,600 personas, Miss Kentucky 2026, Reagan Earlywine, presentó el jamón ganador.

Cada libra costó casi $600,000

El precio convirtió al producto, según UNILAD, en el jamón individual más caro vendido en una subasta.

Al dividir los $10 millones entre sus 16.7 libras, el costo equivale aproximadamente a $598,800 por libra y $37,425 por onza.

La cifra no refleja únicamente el valor gastronómico del producto. El desayuno benéfico comenzó en 1964 y pasó de ser una recaudación comunitaria, donde los jamones se vendían por cientos, a convertirse en un importante escaparate filantrópico.

El dinero será destinado a organizaciones de Kentucky

Esta es la quinta ocasión en que los Craft y Central Bank combinan sus ofertas en el evento. En 2025 también realizaron conjuntamente una oferta de $10 millones.

“Como habitantes de Kentucky de toda la vida, Joe y yo estamos orgullosos de volver a unirnos a Central Bank para impulsar causas importantes en todo nuestro estado”, declaró Kelly Craft.

“Estamos agradecidos con Kentucky Farm Bureau por organizar este increíble evento año tras año y por apoyar el trabajo esencial de nuestros agricultores durante todo el año”, añadió.

La aportación de los Craft beneficiará al nuevo Guilfoil Recreation Center del Boys & Girls Club of Glasgow-Barren County y a capítulos de FFA en los condados de Barren y Glasgow.

La parte correspondiente a Central Bank apoyará organizaciones educativas, médicas y sin fines de lucro, entre ellas University of Kentucky Athletics, Markey Cancer Center, Revolving Affordable Housing Fund y Child Advocacy Center.

Eddie Melton, presidente de Kentucky Farm Bureau, destacó que el encuentro permite celebrar la agricultura y, al mismo tiempo, reunir a personas de todo Kentucky para contribuir a sus comunidades.

El jamón será cortado, preparado y servido en tradicionales biscuits sureños para asistentes, organizadores y miembros de la comunidad.

Sigue leyendo:

– Un tesoro ruso: el Huevo de Fabergé que podría alcanzar más de 26 millones en subasta

– Sable de luz de Star Wars y otros objetos icónicos del cine serán subastados

– Cómic número 1 de Superman encontrado en un ático se vende por $9.1 millones, rompe récord mundial