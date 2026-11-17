Las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron este martes que tres buques, entre ellos un superpetrolero y un gasero, se incendiaron tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones, y que sus defensas aéreas derribaron en la zona dos drones estadounidenses, un MQ-1 y un LUCAS.

La Armada de la Guardia Revolucionaria afirmó que el superpetrolero, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, y el gasero sufrieron fuertes explosiones y quedaron inmovilizados “pese a contar con la cobertura aérea de cazas y otras aeronaves estadounidenses”, según un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El cuerpo militar indicó que el superpetrolero chocó con una mina en el sector occidental del estrecho y que el gasero sufrió el impacto en una ruta meridional que Teherán considera “no autorizada”, sin que el comunicado precisara el pabellón de los buques ni el estado de sus tripulaciones.

Por su parte, la Armada iraní informó de que otro petrolero, que navegaba con los sistemas de navegación apagados en una zona “prohibida” al este del estrecho, “chocó contra una mina, se incendió y sufrió graves daños”.

Entre el 1 y el 16 de noviembre, la oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) publicó 17 avisos sobre incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, 16 de ellos clasificados como ataques.

En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria afirmó que su defensa aérea derribó este martes un dron estadounidense de reconocimiento y combate MQ-1 al sur de la isla iraní de Qeshm, el decimoctavo aparato de ese modelo que asegura haber destruido.

El Ejército iraní anunció por separado que sus sistemas de defensa aérea derribaron un dron estadounidense LUCAS sobre el estrecho de Ormuz.

EFE no ha podido verificar de forma independiente la versión iraní de los incidentes.

Esta mañana Irán también reivindicó un ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

Es el tercer ataque contra objetivos estadounidenses en Baréin que reivindica Irán desde el viernes, tras los anunciados ese día y el domingo en represalia por un bombardeo aéreo que Teherán atribuyó a Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en el sur de Irán, el 12 de noviembre.

A principios de noviembre, Washington reconoció haber bombardeado objetivos militares en la isla iraní de Qeshm, en el primer ataque contra territorio iraní admitido por Estados Unidos desde septiembre.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, los intercambios de ataques y los incidentes en el estrecho de Ormuz han agravado la tensión entre Irán y Estados Unidos en las últimas semanas, mientras los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados.

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