El presidente Donald Trump declaró este martes que las autoridades examinan con máxima atención los reportes de inteligencia acerca de un posible atentado en Washington impulsado por Irán, el cual podría incluir una bomba sucia o un agente químico.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en Manila, durante la sesión fotográfica oficial de los líderes del Quad, bloque conformado por Australia, Estados Unidos, India y Japón.

Declaraciones oficiales sobre la amenaza

Durante el evento, el dirigente estadounidense se refirió a las filtraciones difundidas por CNN y enfatizó la postura del gobierno norteamericano ante dicho escenario: “Si lo hacen pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes”, indicó Trump.

“Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos”, indicó Trump, quien añadió que espera que las informaciones reveladas por CNN sobre planes para este ataque con una bomba con una baja carga de material nuclear para elevar los efectos de una explosión no acaben materializándose.

Detalles de los reportes de inteligencia

La cadena anteriormente citada difundió el informe este lunes, sustentándose en declaraciones de funcionarios del gobierno estadounidense. Según los datos recopilados, los servicios de inteligencia detectaron comunicaciones que sugieren preparativos de operativos iraníes contra integrantes del equipo presidencial en territorio estadounidense.

Los análisis preliminares de las agencias de seguridad señalan que tales acciones reflejan intenciones de represalia, aunque las autoridades no estiman inminente la ejecución de los planes ni confirman su desarrollo definitivo, informó EFE.

Sin embargo, se conoció que agentes vinculados a Teherán habrían obtenido suministros destinados a la fabricación de artefactos explosivos dentro de Estados Unidos, un punto que mantiene discrepancias entre los expertos en inteligencia en cuanto a su veracidad.

Ante este panorama, los informes recuerdan que el uso de volúmenes reducidos de compuestos nucleares o sustancias químicas representaría un método para potenciar el impacto destructivo de explosivos convencionales.

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